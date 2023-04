Daniel ist Lebensmittel-Ingenieur und konsumiert schon länger Cannabis, meistens zur Entspannung. Er ist Anfang 30 und will anonym bleiben. Dass er im Rahmen der Studie legal Gras kaufen kann, sei für ihn eine grosse Erleichterung.

Legende: Legal einen Joint rauchen zu können, ist für Studienteilnehmer Daniel eine grosse Erleichterung. SRF

Es sei alles professionell organisiert. Das Gras können die Probandinnen und Probanden wie ein Medikament in der Apotheke beziehen. «Das Kiffen wird entkriminalisiert. Ich weiss jetzt, was ich rauche – und muss mir keine Sorgen über gestrecktes Gras mehr machen», sagt Daniel.

Rund 370 Personen nehmen am Pilotprojekt in Basel teil. Seit Ende Januar können sie in neun Apotheken Cannabis kaufen. Der Preis ist etwas höher als auf der Strasse.

Basel startet Pilotprojekt zur legalen Cannabis-Abgabe Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das Gras können die Probandinnen und Probanden wie ein Medikament in der Apotheke beziehen. SRF Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche Auswirkungen der regulierte Verkauf von Cannabis auf das Konsumverhalten hat. Die Hälfte der Teilnehmer darf seit Januar legal kiffen, die andere dann ab dem Sommer, um einen Vergleich zu haben. Die Studie namens «Weed Care» soll zeigen, wie viel Cannabis ohne grosse Risiken konsumiert werden kann. Das Pilotprojekt in Basel wird noch etwa zwei Jahre andauern.

Apotheker Markus Fritz verkauft seither Hanf. Der Geschäftsführer der Klybeck-Apotheke war neugierig, wer die Droge bei ihm kauft. «Viele sind happy und kommen regelmässig. Sie sind höflich, ganz anders als Abhängige von harten Drogen.» Er sei positiv überrascht: «Die Klischeevorstellungen gegenüber Kiffern sind oft total falsch.»

Grosses Interesse an legalem Kiffen

Zufrieden mit dem Start der Studie ist auch Projektleiter Marc Walter. «Uns interessiert, ob die Leute ihren Konsum verändern, wenn sie legal kiffen können.» Innerhalb von nur zwei Wochen hätten sich genügend Teilnehmende gemeldet: 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen, alle im Alter zwischen 18 und 76 Jahren.

«Wir beobachten, ob die Teilnehmenden jetzt mehr oder weniger konsumieren. Weiter wollen wir zum Beispiel herausfinden, wie sich die psychische Befindlichkeit verändert», sagt Walter. Die Teilnehmer der Studie müssen dafür alle zwei Monate einen Fragebogen ausfüllen.

Bereits fünf Kilogramm Cannabis verkauft Box aufklappen Box zuklappen Legende: Je nach Vorliebe kann in der Apotheke legal zwischen sechs verschiedenen Gras-Sorten ausgesucht werden. SRF In den ersten sieben Wochen gingen über fünf Kilogramm Hanf über Basler Apothekentresen. Klare Favoriten sind bis jetzt die hochprozentigen Sorten. Darunter zum Beispiel das Blütenprodukt «Berry Kusch» mit 16 Prozent THC-Gehalt. Davon wurden bereits zwei Kilogramm verkauft. Sechs verschiedene Hanfprodukte stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie zur Verfügung. Das stärkste Gras «Diesel Pollen» hat ein THC-Gehalt von 20 Prozent. Davon wurde in den ersten Wochen rund ein Kilo verkauft.

Da die Studie erst angelaufen ist, gibt es noch keine Resultate. Projektleiter Marc Walter verrät aber bereits, von welchen Veränderungen er ausgeht. «Ich denke, dass die Teilnehmer zuerst ähnlich starkes Gras rauchen, wie bisher. Auf der Gasse wird üblicherweise Hanf mit 20 Prozent THC-Gehalt verkauft. Im Laufe der Zeit könnten sie feststellen, dass reine Produkte auch mit niedrigerem THC-Gehalt interessant sind.» Die Studie soll ermitteln, wie viel Cannabis ohne grosse Risiken konsumiert werden kann.

Legende: Wie verändert eine Legalisierung den Konsum? Dieser Frage geht die Studie nach. SRF

Zurück zu Projekt-Teilnehmer Daniel: Er hat seit dem Start der Studie sein Konsumverhalten verändert. «Ich rauche jetzt weniger starkes Gras, vorher wollte ich das stärkste. Das war auch richtig überzüchtetes Gras dabei. Danach hatte ich einen schummrigen Kopf. Das habe ich jetzt weniger. Der Flash fühlt sich besser an.»

Studie dauert noch etwa zwei Jahre

Obwohl sich Daniel mit dem kontrollierten Hanf besser fühlt, bleibt sein Ziel, bis zum Ende der Studie komplett mit dem Rauchen und Kiffen aufzuhören. Dafür hat er noch rund zwei Jahre Zeit.