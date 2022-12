Etwas vom härtesten, das sie in ihrer Politkarriere habe tun müssen, seien Klassenschliessungen gewesen, sagt Baume-Schneider. «Als Erziehungsdirektorin musste ich in den kleinen Dörfern viele Klassen schliessen, da es nicht mehr genug Schülerinnen und Schüler gab. Das war eine schwierige Zeit.» Zugleich habe es beim Lehrpersonal Sparmassnahmen gegeben. «Da musste ich wirklich kämpfen. Aber das habe ich gemacht, weil ich wusste, das ist sinnvoll, um dann wieder Geld in die Bildung investieren zu können», so die neue Bundesrätin aus dem Kanton Jura.