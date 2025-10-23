Brienz/Brisauls GR: Viele melden sich zur Umsiedelung an

Ein grosser Teil der Brienzerinnen und Brienzer hat sich für die möglichst rasche Umsiedlung aus dem bergsturzgefährdeten Dorf im Graubünden angemeldet.

Es seien mehr als erwartet, teilte die Gemeinde Albula mit.

Bis am Stichtag am 30. September seien 40 Anmeldungen für eine definitive Umsiedlung eingereicht worden.

Diese Anmeldungen betreffen 95 Wohnungen in 45 Gebäuden, die meisten davon sind Zweitwohnungen und Ferienhäuser.

Die Gemeinde schätzt aber, dass auch gut 35 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser aufgeben und umsiedeln wollen. Vor der Evakuierung im November 2024 zählte das Dorf 90 Einwohnerinnen und Einwohner.

Legende: REUTERS/Denis Balibouse

Seit der Evakuierung sind bereits knapp 30 Brienzerinnen und Brienzer weggezogen oder gestorben. Die Kosten für die Umsiedlung werden zu 90 Prozent von Bund und Kanton getragen.