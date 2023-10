Der 80-jährige Tessiner Anwalt Paolo Bernasconi nimmt kein Blatt vor den Mund. Jüngst klagt er die sexuellen Missbräuche im Umfeld der römisch-katholischen Kirche an. Im SRF-«Tagesgespräch» »fordert er das Parlament auf, das Berufsgeheimnis für Geistliche zu begrenzen. Es solle nur für die Beichte gelten.

Bernasconi ermittelte in seiner Zeit als Tessiner Staatsanwalt in den 1980er-Jahren gegen Kirchenmitarbeiter wegen Pädophilie. Es habe ihn irritiert, dass diese Mitarbeiter einfach nach Übersee versetzt wurden, ohne die dortige Bevölkerung über die Hintergründe des Personalwechsels zu informieren.