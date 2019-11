Frank Urbaniok wurde 1962 in Köln geboren und wuchs in Düsseldorf auf. Er studierte in Münster Medizin und wurde forensischer Psychiater. 1997 wurde er Chefarzt des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes (PPD) im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich. 2016 zog er sich nach der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs aus der Öffentlichkeit zurück. 2018 gab er sein Amt als Chefarzt offiziell ab. Er braucht heute längere Ruhephasen und ist darum in einem viel kleineren Pensum als früher tätig: als selbständiger Gutachter und Supervisor.