Explosion in Crans-Montana Mehrere Dutzend Tote nach Brandkatastrophe – rund 100 Verletzte

01.01.2026, 07:06

  • Bild 1 von 5. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Der Schock am Morgen danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone / alessandro della Valle.
    Winterliche Strasse mit Häusern und Menschen in Crans.
  • Bild 2 von 5. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone / Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 3 von 5. Das Feuer in der Bar «La Constellation» war in der Silvesternacht um 1.30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Polizeieinsatzes auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 4 von 5. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
  • Bild 5 von 5. Der Einsatz dauert den Behörden zufolge weiterhin an. Bildquelle: X / Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Guy Parmelin bestürzt über «schreckliche Tragödie»
  • Bundespräsident Parmelin verschiebt Neujahrsansprache
  • Medienkonferenz beendet
  • Intensivstation im Spital Wallis nach Katastrophe voll
  • Fragerunde der Medienschaffenden im Gange: Details zu den Opfern?
  • Walliser Staatsrat ruft besondere Lage aus
  • «Dutzende Tote» und rund 100 Verletzte
  • Behörden von Crans-Montana gehen nicht von Attentat aus
  • Behörden sprechen von «Drama» – 10 Helikopter im Einsatz
  • Die Medienkonferenz beginnt

Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

