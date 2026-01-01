- In Crans-Montana VS ist es während einer Silvesterparty in einer Bar zu einer Brandkatastrophe gekommen.
- Gemäss Polizeiangaben sind dabei «mehrere Dutzend» Menschen gestorben – rund 100 Personen wurden verletzt.
- Laut den Walliser Behörden weisen die Spuren am Unglücksort auf ein Feuer und nicht auf ein Attentat hin.
- Der Walliser Staatsrat hat im Kanton die besondere Lage ausgerufen.
- Für die Familien und Angehörige wurde eine Helpline eingerichtet: 0848 112 117.
- Um 12:45 Uhr berichten wir auf SRF info in einer Sondersendung über die Ereignisse.
Bild 1 von 5. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Der Schock am Morgen danach sitzt tief. Bildquelle: Keystone / alessandro della Valle.
Bild 2 von 5. Die Behörden teilen am Donnerstagvormittag mit: Dutzende Personen sind beim Brand in der Bar gestorben, rund 100 weitere verletzt – zu einem grossen Teil schwer. Bildquelle: Keystone / Alessandro della Valle.
Bild 3 von 5. Das Feuer in der Bar «La Constellation» war in der Silvesternacht um 1.30 Uhr ausgebrochen. Bildquelle: RTS.
Bild 4 von 5. Im Rettungseinsatz standen zehn Helikopter, 40 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: RTS.
Bild 5 von 5. Der Einsatz dauert den Behörden zufolge weiterhin an. Bildquelle: X / Osint World.
- Guy Parmelin bestürzt über «schreckliche Tragödie»
- Bundespräsident Parmelin verschiebt Neujahrsansprache
- Medienkonferenz beendet
- Intensivstation im Spital Wallis nach Katastrophe voll
- Fragerunde der Medienschaffenden im Gange: Details zu den Opfern?
- Walliser Staatsrat ruft besondere Lage aus
- «Dutzende Tote» und rund 100 Verletzte
- Behörden von Crans-Montana gehen nicht von Attentat aus
- Behörden sprechen von «Drama» – 10 Helikopter im Einsatz
- Die Medienkonferenz beginnt
Quellen: Keystone-SDA, SRF