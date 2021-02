Vier Bundesämter und das Nuklearsicherheitsinstitut Ensi stellten am Montag neue Gefährdungsanalysen für die Kernkraftwerke Mühleberg/BE, Gösgen/SO und Beznau/AG sowie für das Paul Scherrer Institut in Villigen/AG und die Stadt Olten/SO vor. Auslöser für die Untersuchung war die Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011. Damals wurden grosse Mengen an radioaktivem Material freigesetzt.