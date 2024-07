Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mehr als die Hälfte der Schweizer KMU hat Schwierigkeiten, Mitarbeitende zu finden.

Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Versicherers Axa hervor.

Besonders betroffen sind das Baugewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen.

Ausserdem sagen zwei von fünf befragten Firmen, dass sie mit häufigen Abgängen zu kämpfen hätten. Auch die jüngste Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt habe nur wenig Linderung gebracht, so das Ergebnis der Studie.

Legende: Auch die Baubranche ist vom Fachkräftemangel betroffen, zeigt die Studie. KEYSTONE/MARCUS BRANDT

Arbeitgebende wollen den Angestellten wegen des Fachkräftemangels vermehrt entgegenkommen, etwa mit flexibleren Arbeitszeiten und -pensen. So bietet fast die Hälfte der KMU in diesem Jahr mehr Teilzeitstellen an, um genügend Mitarbeitende zu finden. Zudem wirbt jedes fünfte befragte Unternehmen mit deutlich höheren Löhnen um neue Fachkräfte.

Für die Axa-Studie hat das Forschungsinstitut Sotomo 300 Schweizer KMU mit fünf und mehr Beschäftigten in der Deutsch- und Westschweiz befragt. Die Datenerhebung fand vom 5. bis 13. Februar 2024 statt.