Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 schafft die SBB zusätzliche und schnellere Verbindungen in der Schweiz.

Im internationalen Verkehr gibt es einen Nachtzug nach Amsterdam und eine schnellere Verbindung nach München.

Die Nachfrage im Fern- und Regionalverkehr erhole sich, das Bedürfnis, mehr zu reisen, nehme schrittweise zu, schreibt die SBB in einer Mitteilung zum neuen Fahrplan 2022. Momentan liege die Auslastung zwar noch unter dem Niveau von 2019. Doch man sei überzeugt, «dass klimafreundliches und staufreies Reisen in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird».

Verbesserungen für Freizeitreisende, Pendlerinnen und Wintersportler

Laut Mitteilung profitieren Freizeitreisende und Berufspendlerinnen und -pendler von diversen Angebotsverbesserungen. So wird zum Beispiel der IC5 Genève Aéroport – Zürich HB – St. Gallen stündlich bis nach Rorschach verlängert. Ausnahme bilde eine Verbindung von Montag bis Freitag, bei der in St. Gallen umgestiegen werden müsse.

Die Neuerungen in den Regionen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Der neue Fahrplan gilt ab dem 12. Dezember 2021. Auf ihrer Internetseite hat die SBB alle Änderungen detailliert und nach Regionen aufgeschlüsselt. Hier geht es zur Übersicht.

Wintersportlerinnen und Wintersportler können sich ebenfalls freuen: Auf der Strecke IC3 Basel – Zürich HB – Chur besteht zwischen Weihnachten und Ostern beispielsweise jeweils am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ein durchgehender IC-Halbstundentakt von Chur nach Zürich. Dank der Kooperation zwischen SOB und SBB entstehe neu eine Direktverbindung von Bern nach Chur via Burgdorf – Zürich – Ziegelbrücke. Es handelt sich um die IR35-Linie «Aare Linth».

Kein gedruckter Fahrplan mehr Box aufklappen Box zuklappen Legende: Archiv/Keystone Die Nachfrage nach den gedruckten Taschenfahrplänen sei in den letzten Jahren massiv zurückgegangen, schreibt die SBB. Zudem führten Baustellen zu kurzfristigen Ersatzkonzepten. Deshalb und aus Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen verzichtet die SBB ab dem Fahrplanwechsel darauf, gedruckte Taschenfahrpläne zu publizieren.

Im neuen Urner Kantonsbahnhof Altdorf halten alle zwei Stunden die IC2-Züge. Damit entstehen neue schnelle Direktverbindungen von Altdorf ins Tessin und nach Zürich, respektive ab 2023 nach Basel, wie die SBB schreibt.

Neuer Nachtzug nach Amsterdam, schneller nach München

Ab dem Fahrplanwechsel betreibt die SBB in Kooperation mit der ÖBB täglich eine Nightjet-Verbindung mit Schlaf- und Liegewagen von Zürich via Basel SBB und Köln nach Amsterdam. Auch in Gegenrichtung gebe es eine Abendverbindung.

Lokführer-Mangel bis im März 2022 normalisiert Box aufklappen Box zuklappen Aufgrund von Lokführer-Mangel wurde der Bahnverkehr in der Westschweiz teilweise beeinträchtigt. Dieser Umstand werde jedoch keinen direkten Einfluss auf den Fahrplan 2022 haben, bestätigt die SBB. Obwohl die Situation immer noch angespannt sei, könne der Fahrplan 2022 angewendet werden. Schweizweit schliessen zwischen September 2021 und März 2022 rund 200 Lokführerinnen und Lokführer ihre Ausbildung ab, wie SBB-Sprecher Reto Schärli erklärt. Damit werde sich die Situation des Lokpersonals weitgehend normalisieren.



Ab dem Frühjahr 2022 würden genügend Lokführer im Einsatz sein, sodass Entlastungs- und Ausbildungsmassnahmen möglich sind. Zudem würden ab dem Frühjahr die Schulungen auf mehr Fahrzeugen und Streckentypen beginnen. Dies werde letztlich wieder eine höhere Flexibilität bei den Einsätzen ermöglichen.

Die Reise nach München verkürze sich um eine halbe Stunde – unter Vorbehalt des rechtzeitigen Eintreffens der Betriebsbewilligungen. So reduziere sich die Fahrtzeit der EuroCity-Züge zwischen Zürich und München bei drei von sechs Verbindungen um eine halbe Stunde, von heute vier auf drei Stunden und 30 Minuten. Ab Frühling 2022 sollen dann alle EC-Züge in rund drei Stunden 30 Minuten von Zürich nach München fahren.

Auf der Strecke Basel SBB – Bern – Brig – Milano Centrale verkehrt laut SBB täglich ein zusätzlicher EuroCity pro Richtung. In den Regionen gibt es unter anderem neue Nacht- und Morgenverbindungen in der Deutschschweiz, mehr Kapazitäten auf der Simplon-Strecke und einen Ausbau des Regionalverkehrs im Tessin.