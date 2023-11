Mit dem neuen Fahrplan will die SBB touristische Destinationen besser anschliessen.

Während der Skisaison und den Sommermonaten sowie an Wochenenden, wollen die SBB mehr Direktverbindungen anbieten.

Pendlerinnen und Pendler gelangen neu während dem ganzen Jahr früher vom Oberwallis nach Basel und Bern.

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember will die SBB dort zusätzliche Verbindungen anbieten, wo die Nachfrage am stärksten wachse, schrieben die SBB in ihrem Communiqué.

Genf und Chur soll am Wochenende mit vier über den Tag verteilte Direktzüge verbunden werden. Mit dem letzten Fahrplanwechsel vor einem Jahr hatte das Bahnunternehmen zwei solche direkten Züge eingeführt. Von Weihnachten bis Ostern und von Juni bis Oktober, sowie an Auffahrt und Pfingsten fährt am Samstagmorgen ein Direktzug von Zürich nach Brig mit Halt in Frutigen im Berner Oberland. Am Sonntagmittag fährt ein Direktzug in die Gegenrichtung.

Weiter gibt es von Mitte Januar bis Anfang März an den Wochenenden zwei neue direkte Verbindungen von Zürich nach Einsiedeln. Der Intercity zwischen Zürich und Chur verkehrt am Wochenende neu ganzjährig im Halbstundentakt.