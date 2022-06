Die FDP-Mitglieder im Bundesrat, Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis haben sich an der Delegiertenversammlung in Andermatt UR zu den anhaltenden Krisen geäussert. Sie zeigten Verständnis für die Müdigkeit im Volk und relativierten gleichzeitig Kritik an der Regierung.



Bundespräsident Cassis sagte in einem Gespräch mit seiner Amts- und Parteikollegin, der Bundesrat müsse in letzter Zeit mehrere Krisen parallel meistern. In der Bevölkerung nehme er wegen Pandemie und dem unmittelbar folgenden Ukraine-Krieg eine «sehr grosse Müdigkeit» wahr.



Eine Spaltung der Gesellschaft wegen Corona habe es in ihren Augen aber nicht gegeben, vielleicht «einige Risse», sagte Keller Sutter. Dass sich dadurch die persönliche Bedrohungslage erhöht habe, sei allerdings nicht zu akzeptieren. Man müsse frei sein in seiner Meinungsäusserung.



Der Bundesrat sei krisentauglich. Trotz «brutaler Kritik» der Medien würden 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung der Regierung vertrauen. Dies sei ein Spitzenwert und diesem Kapital müsse man Sorge tragen. Keller-Sutter ergänzte, Bashing des Bundesrats sei derzeit in Mode. Sie sprach von einem «Volkssport in der Schweiz».



Cassis versicherte: «Wir können auch über uns selber lachen», etwa auf der Bundesrats-«Schulreise». Wohin es dieses Jahr geht, verriet Cassis noch nicht.