Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei in Basel

Auf dem Marktplatz in Basel hat sich am frühen Sonntagabend eine gewalttätige Auseinandersetzung ereignet.

Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Laut Polizei wurden fünf Personen festgenommen.

Zur Behandlung ins Spital gebracht wurden ebenfalls fünf Personen.

Kurz nach 18 Uhr griffen mehrere unbekannte Personen Besucherinnen und Besucher eines Festes auf dem Marktplatz tätlich an, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am späteren Sonntagabend mitteilte. Dabei hätten mehrere Personen Verletzungen erlitten.

Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge war es bereits am Nachmittag zu verbalen Provokationen gegen die Festbesucherinnen und Festbesucher in der Basler Altstadt gekommen. Am Abend schliesslich sei der tätliche Angriff erfolgt.

Kriminalpolizei eröffnet Verfahren

Die Festgenommenen sind türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 30 Jahren, wie es weiter hiess. Wegen des Verdachts auf Angriff und Körperverletzung eröffnete die Kriminalpolizei ein Verfahren und ermittelt nun die genauen Umstände.

Die Newsplattform «20 Minuten» hatte am frühen Abend von einer «Massenschlägerei» an einem türkischen Kinderfest auf dem Basler Marktplatz berichtet, das von kurdischen PKK-Anhängern angegriffen worden sei. Dazu habe sich Polizeisprecher Martin Schütz nicht äussern wollen, so die Nachrichtenagentur SDA.