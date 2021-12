Darf ich die Grossfamilie zum Weihnachtsessen einladen? Eine Obergrenze an Personen, die sich in Innenräumen privat treffen dürfen, hat der Bundesrat bislang nicht festgelegt. Je mehr Haushalte zusammenkommen, desto grösser ist die Ansteckungsgefahr. «Sinnvoll ist es daher, bereits zwei Wochen vor Weihnachten die Kontakte im Alltag so weit wie möglich zu reduzieren», empfiehlt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS). Es ist nicht auszuschliessen, dass der Bundesrat wie im vergangenen Jahr kurz vor den Festtagen die Corona-Massnahmen verschärft.

09:15 Video Archiv: Sicher Weihnachten feiern (1/2) – Unterwegs mit dem Kantonsarzt Aus Puls vom 14.12.2020. abspielen

Was sagen Experten zur Familienfeier? In einer Befragung von 34 Corona-Experten der Zeitung «Le Temps» hat eine Mehrheit generationenübergreifende Familienessen als akzeptabel bezeichnet. 76 Prozent der Wissenschaftler war auch bereit, mit Covid-Zertifikat und Mundschutz in ein Restaurant zu gehen. Mehrheitlich lehnen sie aber Firmenfeste, Besuche von Sportspielen und Konzerte in geschlossenen Räumen ab.

Tipps vom Präsident der Kantonsärzte für das Fest Box aufklappen Box zuklappen Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS), empfiehlt Folgendes für das Weihnachtsfest: Falls nur Personen aus dem gleichen Haushalt teilnehmen, braucht es keine Einschränkungen

Ein einzelnes grosses Fest in kleinen Wohnräumen vermeiden, räumlich aufteilen oder durch kleinere Feste ersetzen

Gemeinsames Essen und Trinken drinnen möglichst unter Einhaltung des Abstands

Personen aus verschiedenen Haushalten beim Essen nicht vermischen

Apéro und Singen, sofern möglich, nach draussen verlegen

Singen drinnen zeitlich begrenzen auf maximal 15 Minuten oder spätestens alle 15 Minuten Stosslüften

Stündliches gutes Stosslüften, zur Einhaltung der Zeit eine Person bestimmen

Grosseltern und Enkel können sich umarmen. Vorher Hände mit Seife waschen. Enkel, in deren Klasse zehn Tage vor dem Fest Fälle aufgetreten sind, sollten am Tag des Fests einen Antigen-Schnelltest machen

Personen mit Erkältungssymptomen, Hals-, Kopfschmerzen oder Fieber sollten nicht teilnehmen. Wenn sie kurz vor dem Fest negativ getestet wurden und nur milde Anzeichen haben, ist dennoch Zurückhaltung gegenüber einer Teilnahme zu empfehlen

Ist es sinnvoll, draussen zu feiern? Das Risiko einer Übertragung ist im Freien viel kleiner als in geschlossenen Innenräumen. In der warmen Stube ist Folgendes wichtig: Abstand halten, Masken tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, regelmässiges Lüften und eine gute Händehygiene. Auf Singen und Musizieren sollte in Innenräumen wegen der Aerosolbelastung verzichtet werden – im Garten ist das mit ausreichend Abstand möglich. Das BAG rät, vorgängig mit allen Beteiligten abzusprechen, welche Regeln gelten.

Diese Verhaltensweisen empfiehlt das BAG Box aufklappen Box zuklappen Im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen verweist das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Website auf die Wichtigkeit folgender Verhaltensregeln: Kontakte mit anderen Personen auf ein Minimum reduzieren

Bei Begegnungen mit Anderen wenn möglich Maske tragen



Abstand zu anderen Personen halten und eigene Kontakte reduzieren



regelmässig lüften (wenn möglich alle 30 Minuten)



regelmässig die Hände waschen und desinfizieren



Bei Symptomen umgehend testen lassen und zu Hause bleiben



wenn möglich im Homeoffice arbeiten



impfen lassen und, wem empfohlen, Auffrischimpfung durchführen lassen

Soll ich von den Gästen ein Covid-Zertifikat verlangen? Der Bundesrat hat bei privaten Anlässen ab elf Personen die «dringliche Empfehlung» erlassen, das Covid-Zertifikat einzusetzen. In verschiedenen Kantonen gelten weitergehende Regelungen: Im Jura und Wallis müssen Personen ab 16 Jahren an privaten Treffen mit mehr als zehn Personen ein Covid-Zertifikat vorweisen. Im Kanton Neuenburg werden ab Montag, 13.12. private Treffen auf zehn Personen beschränkt. Bis wann diese Beschränkung gilt, ist noch nicht klar. Auch Experte Hauri empfiehlt das Zertifikat für Familienfeiern.

Sollen wir drinnen eine Maske tragen? Private Treffen sind laut Bundesrat von der Maskenpflicht ausgenommen. «Wer das Fest aber mit maximaler Sicherheit feiern will, soll drinnen zusätzlich das Tragen einer Hygienemaske verlangen, wenn man nicht am Essen und Trinken ist», sagt Rudolf Hauri. Immungeschwächten Personen sei das Tragen einer FFP2-Maske generell zu empfehlen.

04:39 Video Archiv: Sicher Weihnachten feiern (2/2) – Tipps und Tricks Aus Puls vom 14.12.2020. abspielen

Ich möchte am Fest die 2G-Regel einführen. Bringt das etwas? Nur Geimpfte und Genesene einzuladen kann auf die Fallzahlen einen Effekt haben. Geimpfte und Genesene stecken sich weniger an und verbreiten das Coronavirus weniger als Ungeimpfte. Unter dem Strich dürfte dies auch weniger Spitaleinweisungen bedeuten, wie SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis erklärt. Doch das Ansteckungsrisiko sei auch an 2G-Veranstaltungen nicht zu unterschätzen, da der Impfschutz etwas nachgelassen hat.

01:59 Video Was bringt 2G wirklich? Aus SRF News vom 06.12.2021. abspielen

Sollen sich meine Gäste vor dem Fest testen lassen? «Grundsätzliches Erfüllen der Zertifikatsvorausetzungen ist sehr zu empfehlen: also vollständig geimpft oder genesen sein oder sich innert 72 bis 48 Stunden vor dem Fest mittels PCR-Test oder innert 24 Stunden mittels Antigen-Schnelltest testen lassen», sagt VKS-Präsident Rudolf Hauri. Das BAG empfiehlt vollständig Geimpften Testen nur bei Symptomen oder Kontakt zu einem bestätigten Fall – sonst muss der Test selber bezahlt werden. Allerdings hat das Parlament beschlossen, dass gewisse Tests bald wieder gratis sein sollen.

Sind Käsefondue und Fondue Chinoise eine gute Idee? Grundsätzlich ist es unbedenklich, wenn alle im selben Topf rühren. Allenfalls auf den Gabeln vorhandene Viren werden durch die Hitze zerstört. Um ganz sicherzugehen, ist eine zweite Gabel eine gute Idee; eine für die Pfanne, die andere für den Mund. Zudem empfiehlt es sich, für jeden Haushalt ein Caquelon zu nutzen und Gläser/Besteck nicht zu teilen. Auch offene Schüsseln mit Nüssen oder Guezli, in die jeder hineinfasst, vermeidet man besser.

Das gilt an Gottesdiensten Box aufklappen Box zuklappen Bis zu einer Obergrenze von 50 Personen dürfen Gottesdienste weiterhin ohne Zertifikat durchgeführt werden. Bei allen Gottesdiensten gilt eine Maskenpflicht. Die einzelnen katholischen Bistümer und reformierten Kirchen haben unterschiedliche Schutzkonzepte. Viele Kirchen bieten über die Festtage auch TV- oder Online-Übertragungen ihrer ökumenischen Feiern an. So gestalten zum Beispiel die Luzerner Landeskirchen am Weihnachtstag, 25. Dezember, einen Fernsehgottesdienst, der um 10 Uhr auf dem TV-Sender Tele1 übertragen wird.

Ich bin alleinstehend und möchte Weihnachten mit anderen feiern. Wo geht das? Viele Anlässe wie etwa die Kundenweihnacht in Kleinbasel, die rund 280 einsamen und bedürftigen Menschen ein Fest bietet, fallen wegen der Pandemie zum zweiten Mal aus. Einige wenige planen weiter: So will die Caritas im Volkshaus Zürich einen Weihnachtsanlass durchführen, voraussichtlich mit Zertifikatspflicht. Auch die Heilsarmee plant an verschiedenen Standorten eine Feier und die Aktion «Trotzdem Licht» der drei Landeskirchen will Menschen während Corona verbinden.