Das Wichtigste in Kürze

Der deutsche Nikolai Nerling ist einer der radikalsten Neonazis in Deutschland.

Nerling will die rechten Bewegungen international verknüpfen.

Für ihn gehört die Schweiz zu Deutschland. Seine Schweizer Volksgenossen argumentieren in eine ähnliche Richtung.

Eine rechts-esoterische Zeitung aus dem Baselbiet unterstützt Nerling finanziell.

Nikolai Nerling verharmlost den Holocaust, hetzt gegen islamische Einwanderer und wittert eine jüdische Weltverschwörung. Dafür gab es vom deutschen Staat einen Denkzettel. Nerling verlor vor zwei Jahren seinen Job als Lehrer in Berlin, die Internetplattform Youtube sperrte den Kanal für seine Hetz-Videos mit 60'000 Abonnenten, auch seine Bank soll ihm das Konto gekündigt haben.

Nerling knüpft Kontakte zu Gleichgesinnten in ganz Europa, auch in der Schweiz. Hier fühlt er sich zuhause, wie er bei einem Treffen im letzten Dezember in einer Hütte bei Galgenen (SZ) schwärmte. Er sei froh, hier zu sein, «im schweizerischen Teil Deutschlands.» Ein Schweizer Volksgenosse von der «Nationalen Aktionsfront» pflichtet ihm bei.

Nerling sucht ständig nach Geldgebern, in der Schweiz hat er einen gefunden. Die rechts-esoterische «ExpressZeitung» aus Aesch (BL) wird von ihm empfohlen. Auf Nerlings Internetseite kann man sich für ein Abonnement anmelden – Nerling kriegt pro Abo 15 Euro.

«Keine Angst vor politischer Inkorrektheit»

«Ich finde, die ‹ExpressZeitung› ist das hervorragendste Printmedium, das es derzeit gibt», schwärmt Nerling. «Die fassen Themen an und haben keine Angst vor politischer Inkorrektheit.» Nach dem Anschlag auf Ausländer im deutschen Hanau verhöhnt eine öffentlich-zugängliche Chat-Gruppe der Zeitung die Opfer von Hanau und verbreitet: «So wie es sich jetzt darstellt, handelt es sich wie beim Fall NSU um einen Bandenkrieg unter Migranten.»

Die Herausgeber der «ExpressZeitung» standen für ein Interview bis zur Sendung der «Rundschau» nicht zur Verfügung.

«Neonazis vernetzen sich immer mehr»

Solche Verschwörungstheorien kommen bei den Menschen, die sich für die Integration von Ausländern einsetzen, schlecht an – gerade nach den Vorfällen in Hanau. «Die Neonazis vernetzen sich immer mehr», sagt Stefan Lauer von der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin. «Nikolai Nerling ist dabei eine wichtige Figur. Alle Facetten werden von ihm abgedeckt. Er interviewt Holocaust-Leugner, völkische Siedler, Rechtsrocker, Kampfsportler. Er nutzt jede Möglichkeit, um die internationale Vernetzung voranzutreiben.»

In der Schweiz funktioniert dieser internationale Austausch offenbar besonders gut. Von hier kam die Mordwaffe, mit dem die Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) neun Migranten erschoss. Und ebenfalls in der Schweiz, in Unterwasser SG, fand eines der grössten Neonazi-Rockkonzerte in Europa statt - 5000 Rechtsradikale machten in der Tennishalle den Hitlergruss.

Rundschau, 26.2.2020, 20:05 Uhr, hosb