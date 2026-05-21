Im Jahr 2025 wurden in der Schweiz 12’485 Firmenkonkurse eröffnet.

Gemäss Mitteilung des Bundesrats entspricht dies einer Steigerung von 61.2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dieser Anstieg habe in erster Linie damit zu tun, dass seit Anfang des letzten Jahres Änderungen im Gesetz in Kraft sind.

Im Jahr 2025 wurden in der Schweiz 13’612 Konkursverfahren gemäss Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) eröffnet. Davon betrafen 12’485 Unternehmen und 1127 Privatpersonen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Konkurseröffnungen deutlich gestiegen (+48.5 Prozent), was auf den Anstieg der Unternehmenskonkurse zurückzuführen ist (+61.2 Prozent). Privatkonkurse sind hingegen zurückgegangen (–20.9 Prozent).

Auch die Zahl der abgeschlossenen Konkursverfahren hat im letzten Jahr um rund 10 Prozent zugenommen, heisst es in der Mitteilung des Bundesrats. Der finanzielle Verlust aus Konkursverlustscheinen erreichte fast 1.8 Milliarden Franken.

Neues Gesetz führt zu kurzfristigem Anstieg

Der Anstieg der Unternehmenskonkurse hängt grösstenteils mit der am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zusammen. Mit der Einführung des neuen Gesetzes können Gläubiger bei unbezahlten öffentlich-rechtlichen Leistungen wie Steuern oder Beiträgen an die Sozialversicherung neu ein Konkursbegehren stellen.

Vorher war eine Betreibung nur auf dem Wege der Pfändung möglich. Langfristig werden durch diese Änderung nicht liquide und damit zahlungsunfähige Unternehmen vom Markt verschwinden, kurzfristig führen sie jedoch zu einem Anstieg der Konkursverfahren.

Legende: Im Jahr 2025 wurden bei Unternehmen rund zwei Drittel mehr Konkursverfahren eröffnet als noch im Jahr zuvor. KEYSTONE/Christian Beutler

Obwohl ein grosser Teil dieses Anstiegs im Jahr 2025 durch diese Gesetzesänderung bedingt ist, lassen sich die Auswirkungen nicht genau beziffern, da nicht unterschieden werden kann, welche Konkursverfahren dem Paradigmenwechsel zuzuschreiben sind.