Tiger-Kampfjet der Armee in der Region Melchsee-Frutt abgestürzt

Ein Kampfjet der Schweizer Armee ist in der Region der Melchsee-Frutt (OW) über unbewohnten Gebiet abgestürzt.

Das bestätigt das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.

Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und blieb unverletzt. Auch sonst kamen keine Personen zu Schaden.

Laut einem Mediensprecher der Schweizer Armee ist die Tiger als Trainingspartner einer FA 18 unterwegs gewesen.

Bild 1 / 5 Legende: Ein Augenzeuge auf der Melchsee-Frutt schoss Bilder des abstürzenden Kampfjets. 20min/News-Scout Bild 2 / 5 Legende: 20min/News-Scout Bild 3 / 5 Legende: 20min/News-Scout Bild 4 / 5 Legende: Der Kampfjet liegt nach dem Absturz auf dem Rücken. Militärpolizei Bild 5 / 5 Legende: Militärpolizei

Es handle sich um eine rot-weisse Maschine, sie sei aber nicht im Zusammenhang mit der Patrouille Suisse geflogen. Die Unfallursache sei noch nicht bekannt. Die Untersuchungen würden mehrere Tage dauern.

Beim abgestürzten Flugzeug handelt es sich um einen F5-Kampfjet der US-Firma Northrop. Davon besitzt die Schweizer Armee mehrere Dutzend Maschinen aus den Baujahren 1976 und 1983/84.

Im Juni 2016 war ein Flugzeug der Schweizer Armee dieses Typs beim Training vor einer Flugshow bei Leeuwarden in den Niederlanden abgestürzt. Auch dort konnte sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten.

Es stellt sich die Frage, ob allenfalls fehlerhaftes Material den Absturz in Obwalden verursacht haben könnte. Daniel Reist, Armee-Sprecher, sagt, es wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine reine Hypothese, sich dazu zu äussern. «Sicher ist: Es sind Flugzeuge, die am Ende ihres Lebenswegs anlangen – aber die gewissenhaft und komplett gewartet werden.»

Nur noch für Nebenaufgaben

Die ab Ende der 1970er-Jahre beschafften F5-Tiger-Kampfflugzeuge sind bei der Schweizer Luftwaffe nur noch für Nebenaufgaben im Einsatz. Sie werden vor allem für die Entlastung der F/A-18 Hornet sowie für die Patrouille Suisse eingesetzt.

Mit dem Ausscheiden der Venom und dem vermehrten Hunter-Einsatz im Erdkampf ergab sich gegen Ende der 1970er-Jahre eine Lücke im Raumschutz. Diese wurde mit dem Northrop F-5E Tiger II geschlossen, wie die Luftwaffe auf ihrer Homepage schreibt.

Das Parlament beschloss den Kauf der F5-Tiger in der Frühjahressession 1976. Die Einzelteile und Baugruppen wurden in den USA hergestellt, die Endmontage erfolgte bei den Eidgenössischen Flugzeugwerken in Emmen.