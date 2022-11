SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis ist überzeugt, dass man Nebenwirkungen der Covid-Impfung nicht vernachlässigen kann und will. Tatsächlich gebe es – nicht nur in der Schweiz – viele Meldungen von Reaktionen und Nebenwirkungen auf die Impfung. Viele davon seien vorübergehend, wie Fieber und Kopfschmerzen. «Diese gehören zu den häufigsten, sind unangenehm, aber in der Regel harmlos.»

Es habe zudem Meldungen über Kraftlosigkeit sowie Fatigue gegeben und solche, die erst auf den zweiten Blick erkannt wurden, etwa Zyklusstörungen bei Frauen. Dann sei auch die Reaktivierung von Viren beobachtet worden, die bereits in einem schlummern, erklärt Theis. Dazu zählen das Varizella Zoster Virus, welches eine Gürtelrose auslösen kann, und das Epstein Barr Virus (EBV). Der Wissenschaftsredaktor berichtet auch von mittlerweile gut dokumentierten Herzmuskelentzündungen bei jüngeren Männern, vor allem nach einer Impfung mit Moderna. «Und es wurde gemeldet, dass die Impfung aufs Gehör schlägt, auf die Lunge, und auf andere Organe. Zudem gab es Menschen, die schwerere Beeinträchtigungen gemeldet haben.» Die Liste sei nicht abschliessend und tatsächlich lang.

Hätte man etwas besser machen können? In der Schweiz wurden die Menschen laut Theis stark zu einer Impfung motiviert – je nach Ansicht auch fast schon gedrängt, der gesellschaftliche Druck war hoch. «Das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich – und man kann sich fragen, ob die Behörden die Menschen nicht näher und besser hätten begleiten müssen, was die Nebenwirkungen angeht – auch, weil es um eine neue Impfstofftechnologie geht.»

Theis weist darauf hin, dass die Impfung als Ausweg aus der Coronakrise gesehen wurde. «Die Daten zeigen, dass sie das auch war.» Mit der vierten Impfung und einer bereits hohen Immunität sei man aber nun in einer anderen Phase. «Wir lernen, mit Corona auf längere Sicht zu leben. Da verschiebt sich die Bereitschaft, Nebenwirkungen oder gar ein Risiko in Kauf zu nehmen, auch wenn es sehr klein ist.» Man müsse sich jetzt die Frage stellen, wer einen regelmässigen Booster braucht, was er genau bringt, wie gut er vor Long Covid schützt und wie gut tatsächlich noch vor einer Infektion. «Es ist ein laufender Prozess und die Wissenschaft lernt ständig dazu.»