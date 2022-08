Felix Blumer von SRF Meteo prognostiziert weiterhin wenig Regen:

«Bis mindestens am Sonntag geht die grosse Trockenheit in weiten Teilen des Landes weiter. Einzelne Schauer über den Bergen und im Süden sind bestenfalls der berühmte Tropfen auf den heissen Stein. Im Mittelland und im Jura bleibt es bis am Sonntagabend praktisch überall trocken. Und nicht nur das: Bei sonnigem, häufig sogar wolkenlosem Wetter scheint die Sonne weiterhin auf die trockenen Böden. Da gleichzeitig auch noch Bise bläst, ist die Luft sehr trocken. Damit bleibt die Verdunstungsrate bis zum Wochenende sehr hoch, was die Trockenheit noch verschärft.

Am Sonntagabend und am Montag gibt es da und dort Regenschauer und Gewitter. In allen Landesteilen sind zwar Regengüsse möglich, der Regen wird aber nicht flächendeckend fallen. Danach wird es voraussichtlich wieder trocken, sonnig und sehr warm, bei Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad in der ganzen Schweiz. Ein fundamentaler Wechsel der Wetterlage ist immer noch nicht in Sicht.»