Wie wichtig ist der Kontakt mit Frankreich? Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind traditionell eng. Der Grund ist schnell gefunden: Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind gross. Die Schweiz ist die drittgrösste Investorin in Frankreich – hinter den USA und Deutschland. Ausserdem ist Frankreich einer der zentralen Player in der EU – der bedeutendsten Handelspartnerin der Schweiz. Wenn die Schweiz also das bilaterale Abkommen mit der EU vorantreiben möchte, hilft es, gute Beziehungen mit dem grossen Nachbarn im Westen zu pflegen.

Die vier bisherigen Staatsbesuche Frankreichs Box aufklappen Box zuklappen 1910 : Der Staatspräsident der Dritten Republik, Armand Fallières besuchte die Schweiz im Jahr 1910. Er war von 1906 bis 1913 Staatsoberhaupt Frankreichs.

: Der Staatspräsident der Dritten Republik, Armand Fallières besuchte die Schweiz im Jahr 1910. Er war von 1906 bis 1913 Staatsoberhaupt Frankreichs. 1983 : Nach 75 Jahren Pause stattete François Mitterrand der Schweiz einen Staatsbesuch ab. Er kam während seiner Amtszeit (1981–1995) auch mehrmals zu Höflichkeitsbesuchen und sozialen Treffen in die Schweiz. Unter ihm erreichten die Beziehungen zwischen den Ländern ihren Höhepunkt.

: Nach 75 Jahren Pause stattete François Mitterrand der Schweiz einen Staatsbesuch ab. Er kam während seiner Amtszeit (1981–1995) auch mehrmals zu Höflichkeitsbesuchen und sozialen Treffen in die Schweiz. Unter ihm erreichten die Beziehungen zwischen den Ländern ihren Höhepunkt. 1998 : Jacques Chirac besuchte die Schweiz, um die Beziehung der Schweiz zu Europa zu diskutieren. Er erklärte, Frankreich unterstütze die schweizerischen Entscheidungen, egal, welchen Weg sie gegenüber der EU wähle. Er war Präsident von 1995 bis 2007.

: Jacques Chirac besuchte die Schweiz, um die Beziehung der Schweiz zu Europa zu diskutieren. Er erklärte, Frankreich unterstütze die schweizerischen Entscheidungen, egal, welchen Weg sie gegenüber der EU wähle. Er war Präsident von 1995 bis 2007. 2015: François Hollande besuchte die Schweiz in der Mitte seiner Präsidentschaft (2012–2017). Dies war ein Treffen der Versöhnung, nachdem sein Vorgänger Nicolas Sarkozy nie auf Staatsbesuch in der Schweiz gewesen war.

Wie hat sich die Beziehung entwickelt? Ende des 20. Jahrhunderts waren sich Frankreich und die Schweiz so nah wie nie zuvor. Bei Besuchen erklärte Frankreich regelmässig die bedingungslose Unterstützung der Schweizer Politik – oder zumindest, «solange es den französischen Interessen nicht schadet», was definitiv nicht der Fall sei.

Die vergangenen Staatsbesuche in Bildern

1 / 3 Legende: François Hollande war im Jahr 2015 auf Staatsbesuch in der Schweiz. Er wurde von der damaligen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga empfangen. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 2 / 3 Legende: Im Jahr 1998 empfing Bundespräsident Flavio Cotti den damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac. Keystone/KARL MATHIS 3 / 3 Legende: Erster Staatsbesuch set 75 Jahren: François Mitterrand traf im Jahr 1983 den damaligen Bundespräsidenten Pierre Aubert. Keystone/STR

Doch diese Stabilität sollte nicht für immer anhalten. Während der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy herrschte Eiszeit. Er kam nie zum Staatsbesuch. Der Hauptgrund: Steuerstreitigkeiten. So war der Besuch von François Hollande im Jahr 2015 vor allem ein Versöhnungsbesuch.

Der zweitägige Besuch von Macron soll nun einen Neuanfang der bilateralen Beziehungen markieren. Doch auch die Zeit unter der Präsidentschaft von Macron verlief nicht ohne Turbulenzen. Der Abbruch der Verhandlungen mit der EU und der Kauf von US-Kampfjets anstelle des französischen Modells sorgten für eine zwischenzeitliche Abkühlung.

Für mich war Mitterrand fast eine Art Vaterfigur.

Wer hatte die beste Beziehung zu einem französischen Staatsoberhaupt? Den engsten Kontakt zu einem französischen Präsidenten pflegte der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi. In einem Nachruf auf François Mitterrand schrieb Ogi: «Ich selber habe Präsident Mitterrand während meines Präsidialjahres 1993 fünfmal getroffen. Für mich war er fast eine Art Vaterfigur.»

Legende: Adolf Ogi (links) und François Mitterrand trafen sich im Jahr 1993 fünfmal. Hier bei einem Treffen im Dezember 1993 in der Schweiz. Keystone/STR

Ein Besuch – im Jahr 1991 – war aber nicht nur offizieller, sondern auch sozialer Natur: Mitterrand besuchte dabei den damaligen Bundesrat Adolf Ogi.

02:48 Video Archiv: Mitterand besucht Ogi Aus 10 vor 10 vom 03.12.1993. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Während François Mitterrands Zeit im Amt (1981–1995) kam er insgesamt dreimal in die Schweiz – bei den späteren Präsidenten Chirac und Hollande war es jeweils ein Mal.

Legende: Kein Staatsbesuch, aber doch bedeutsam: Mitterrand kam 1991 für ein Treffen mit einer Bundesratsdelegation in die Schweiz. Thema: Integrationsprozess der Schweiz in Europa. Keystone/STR

Der gute Kontakt zu Mitterrand steht im Kontrast zu den vorangegangenen Jahrzehnten: 73 Jahre lang hatte kein Staatsbesuch Frankreichs in der Schweiz stattgefunden.

02:34 Video Archiv: Frankreichs Präsident Macron besucht im November die Schweiz Aus Tagesschau vom 16.07.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Was macht eine Reise in die Schweiz zum Staatsbesuch? Nur wenn ein ausländischer Präsident vom Gesamtbundesrat willkommen geheissen wird, handelt es sich um einen Staatsbesuch. Ansonsten ist von einem Höflichkeitsbesuch die Rede.