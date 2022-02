Der Bundesrat rechnet mit einer Abnahme des effektiven Bestands der Armee von derzeit gut 140'000 Personen auf noch 120'000 bis 2030 – auch der Zivilschutzbestand ist auf einem Minimum. Bürgerliche Politiker machen dafür u.a. den allzu attraktiven Zivildienst verantwortlich.



Kann da ein höherer Anteil Frauen in der Armee eine Lösung sein – wie etwa in Norwegen, wo alle jungen Frauen, gleich wie die Männer, Dienst in Armee und Zivilschutz leisten? Für den Präsidenten der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, Werner Salzmann (SVP), ist das nicht unbedingt die beste Lösung: «Wir sollten primär Wehrgerechtigkeit herstellen aufgrund dessen, was derzeit in der Verfassung steht», sagte er letzte Woche im «Tagesgespräch» von Radio SRF.



Er sei keineswegs dagegen, Frauen, die das wollten, die Möglichkeit zu bieten, in der Armee Dienst zu leisten. Doch: «Viele Frauen leisten zwar Militärdienst, aber wenn sie eine gewisse Ausbildung haben, gehen sie wieder und machen wieder etwas anderes.» Damit stünden sie der Formation nicht mehr zur Verfügung. Immerhin: «Bei den Frauen hoffe ich auf Spezialistinnen, etwa im medizinischen Bereich», so Salzmann weiter.