Am 14. Juni findet in der Schweiz der Frauenstreik statt. Es ist die Neuauflage des Streiks von 1991. Damals hatten sich Hunderttausende an Protestaktionen beteiligt. Die Forderungen sind quasi dieselben wie vor 28 Jahren: Mehr Gleichberechtigung, gleiche Löhne für gleiche Arbeit, Bekämpfung von Sexismus und sexueller Gewalt.