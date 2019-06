Am heutigen Frauenstreik , Link öffnet in einem neuen Fensterprotestieren die Frauen in der ganzen Schweiz für Lohngleichheit, mehr Respekt für Frauen und bessere Rahmenbedingungen für arbeitende Mütter. Die Organisatorinnen und Organisatoren des zweiten nationalen Frauenstreiks haben Kundgebungen, Demos und verschiedene Aktionen geplant.

Die Höhepunkte des Tages mit Grosskundgebungen sollen am späten Nachmittag stattfinden. In Zürich startet laut den Organisatoren der Demozug durch die Stadt um 17 Uhr. Das Zentrum der Proteste in Bern ist der Bundesplatz. Dort geht das Programm um 15 Uhr los. Überall in der Schweiz wird es laut SGB auch Streiks, Arbeitsniederlegungen und verlängerte Pausen in Betrieben und Institutionen geben.