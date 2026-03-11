Die Freiburger Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht des Stimmenfangs bei den Parlamentswahlen in Düdingen nach.

Bei der Auszählung seien mehrere Dutzend Wahlzettel mit sehr ähnlicher Handschrift entdeckt worden, teilte das Oberamt des Sensebezirks mit.

Das Wahlbüro habe die Auffälligkeiten am vergangenen Sonntag festgestellt und das Oberamt informiert. Dieses habe den Verdacht des Stimmenfangs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Legende: Menschen in einem Auszähllokal sortieren Wahlumschläge. (Symbolbild vom 19.10.2019) Keystone/Gaetan Bally

Parallel zu den strafrechtlichen Abklärungen werde geprüft, ob die mutmasslichen Unregelmässigkeiten das Ergebnis der Generalratswahlen beeinflusst hätten. Der Generalrat ist das Parlament von Düdingen und zählt 50 Sitze.

Der sogenannte Stimmenfang ist in Artikel 282 des Strafgesetzbuchs geregelt: Wer Wahl- oder Stimmzettel planmässig einsammelt, ausfüllt oder ändert oder wer derartige Wahl- oder Stimmzettel verteilt, wird mit Busse bestraft.