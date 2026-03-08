Die bürgerlichen Parteien in der Stadt Freiburg haben zusammengespannt und ihr Wahlziel erreicht: Sie holen den Sitz zurück, welche die FDP vor fünf Jahren verloren hat, und sind nun wieder zweifach in der fünfköpfigen Stadtregierung vertreten.
Allerdings ist es nicht die FDP, die den zweiten bürgerlichen Sitz ergattert, sondern die Mitte. Zwei Vertreter der Partei schaffen die Wahl in den Gemeinderat: Simon Murith und Isabelle Sob.
Murith erzielte mit 3919 Stimmen das beste Wahlergebnis. Bislang hatte die Mitte einen Sitz im Gemeinderat: Diesen hatte Laurent Dietrich inne, welcher nicht mehr zur Wahl angetreten ist.
Mitte-Links-Partei verliert Sitz
Der Erfolg der Bürgerlichen geht auf Kosten der Mitte-Links-Partei (ehemals CSP): Die Partei verliert ihren Sitz, Pierre-Olivier Nobs wird nach zehn Jahren im Amt nicht wiedergewählt. «Natürlich bin ich enttäuscht», sagt der Sicherheits- und Verkehrsdirektor, «aber ich gehe mit dem Gefühl, meine Pflicht erfüllt zu haben.»
Sonst bleibt in der Freiburger Stadtregierung alles wie gehabt: Die SP bleibt mit zwei Sitzen vertreten. Elias Moussa (bisher) und Marine Jordan (neu) sind gewählt. Jordan folgt somit auf Thierry Steiert, der nach 15 Jahren im Gemeinderat nicht mehr angetreten ist. Auch Mirjam Ballmer von den Grünen schafft die Wiederwahl.
Die GLP und die Künstlerpartei, welche je mit einer eigenen Liste angetreten sind, bleiben erfolglos. Insgesamt traten für die Stadtregierung 26 Kandidierende an – darunter 14 Frauen.
Die Freiburgerinnen und Freiburger wählen am Sonntag auch ein neues Stadtparlament. Die Resultate liegen noch nicht vor.
Gemeinderatswahl: 26 Kandidierende auf 6 Listen
-
Bild 1 von 6. Liste 1: L'Entente (Mitte, FDP, SVP). Océane Gex, David Krienbühl, Isabelle Sob, David Papaux, Simon Murith (v.l.n.r.). Bildquelle: L'Entente Fribourgeoise.
-
Bild 2 von 6. Liste 2: Sozialdemokratische Partei. Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Elias Moussa, Sophie Delaloye, Thomas Gremaud (v.l.n.r.). Bildquelle: SP Freiburg.
-
Bild 3 von 6. Liste 4: Mitte-Links. Vincent Pfister, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Pierre-Olivier Nobs, Isabelle Truong, Gérald Collaud (v.l.n.r.). Bildquelle: Mitte-Links Freiburg.
-
Bild 4 von 6. Liste 6: Grünliberale. Ana Fontes Martins, Mathias Rossi, Caroline Revaz, Fabienne Etter, Leonardo Gomez Mariaca (v.l.n.r.). Bildquelle: Keystone.
-
Bild 5 von 6. Liste 7: Grüne und Junge Grüne. Margot Chauderna, Liliane Galley, Mirjam Ballmer, Valentine Mauron, Josée Cattin Kuster (v.l.n.r.). Bildquelle: Grüne Freiburg/Francesco Ragusa.
-
Bild 6 von 6. Liste 9: Partei-Klub der Künstler. Claudio Rugo kandidiert alleine auf einer Liste. Bildquelle: Künstlerpartei.
Darum geht es in den Deutschfreiburger Gemeinden
Am 8. März stehen in den meisten Freiburger Gemeinden Gesamterneuerungswahlen an. Ein Überblick über die wichtigsten Gemeinden:
In Tafers, dem Hauptort des Sensebezirks, wird zum ersten Mal ein Generalrat gewählt, der die Gemeindeversammlung ersetzt. Für 50 Sitze kandidieren 153 Personen. Im Gemeinderat kandidieren fünf der neun Bisherigen erneut.
In Murten, dem Hauptort des Seebezirks, treten alle sieben bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte erneut an. Unter den insgesamt 23 Kandidierenden auf vier Listen sind zehn Frauen.
Im Gemeinderat von Düdingen zeichnet sich dagegen ein Umbruch ab: Nur drei der sieben Bisherigen kandidieren erneut. Zur Wahl stellen sich acht Frauen und 14 Männer.
In rund der Hälfte aller Gemeinden in den deutschsprachigen Bezirken See und Sense gibt es genau so viele Kandidierende wie Sitze. Eine stille Wahl gibt es nicht, es sind mit dieser Ausgangslage grundsätzlich alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger wählbar. Ein Amtszwang besteht im Kanton Freiburg aber nicht.
Ein Novum gab es in der Sensler Gemeinde Plasselb: Dort wurde gar keine offizielle Kandidatur eingereicht. Einige Bisherige dürften aber weitermachen. Die Gemeinde will mit den Wahlunterlagen eine Wahlempfehlung veröffentlichen.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.