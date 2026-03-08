Die Taktik geht auf: Die bürgerlichen Parteien holen mit geeinten Kräften zwei Sitze in der Freiburger Stadtregierung.

Die bürgerlichen Parteien in der Stadt Freiburg haben zusammengespannt und ihr Wahlziel erreicht: Sie holen den Sitz zurück, welche die FDP vor fünf Jahren verloren hat, und sind nun wieder zweifach in der fünfköpfigen Stadtregierung vertreten.

Allerdings ist es nicht die FDP, die den zweiten bürgerlichen Sitz ergattert, sondern die Mitte. Zwei Vertreter der Partei schaffen die Wahl in den Gemeinderat: Simon Murith und Isabelle Sob.

Murith erzielte mit 3919 Stimmen das beste Wahlergebnis. Bislang hatte die Mitte einen Sitz im Gemeinderat: Diesen hatte Laurent Dietrich inne, welcher nicht mehr zur Wahl angetreten ist.

Mitte-Links-Partei verliert Sitz

Der Erfolg der Bürgerlichen geht auf Kosten der Mitte-Links-Partei (ehemals CSP): Die Partei verliert ihren Sitz, Pierre-Olivier Nobs wird nach zehn Jahren im Amt nicht wiedergewählt. «Natürlich bin ich enttäuscht», sagt der Sicherheits- und Verkehrsdirektor, «aber ich gehe mit dem Gefühl, meine Pflicht erfüllt zu haben.»

Legende: Mirjam Ballmer (Grüne), Elias Moussa (SP), Isabelle Sob (Mitte), Simon Murith (Mitte), Marine Jordan (SP) SRF/Oliver Kempa

Sonst bleibt in der Freiburger Stadtregierung alles wie gehabt: Die SP bleibt mit zwei Sitzen vertreten. Elias Moussa (bisher) und Marine Jordan (neu) sind gewählt. Jordan folgt somit auf Thierry Steiert, der nach 15 Jahren im Gemeinderat nicht mehr angetreten ist. Auch Mirjam Ballmer von den Grünen schafft die Wiederwahl.

Die GLP und die Künstlerpartei, welche je mit einer eigenen Liste angetreten sind, bleiben erfolglos. Insgesamt traten für die Stadtregierung 26 Kandidierende an – darunter 14 Frauen.

Die Freiburgerinnen und Freiburger wählen am Sonntag auch ein neues Stadtparlament. Die Resultate liegen noch nicht vor.

Gemeinderatswahl: 26 Kandidierende auf 6 Listen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Liste 1: L'Entente (Mitte, FDP, SVP). Océane Gex, David Krienbühl, Isabelle Sob, David Papaux, Simon Murith (v.l.n.r.). Bildquelle: L'Entente Fribourgeoise. 1 / 6 Legende: Liste 1: L'Entente (Mitte, FDP, SVP) Océane Gex, David Krienbühl, Isabelle Sob, David Papaux, Simon Murith (v.l.n.r.) L'Entente Fribourgeoise

Bild 2 von 6. Liste 2: Sozialdemokratische Partei. Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Elias Moussa, Sophie Delaloye, Thomas Gremaud (v.l.n.r.). Bildquelle: SP Freiburg. 2 / 6 Legende: Liste 2: Sozialdemokratische Partei Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Elias Moussa, Sophie Delaloye, Thomas Gremaud (v.l.n.r.) SP Freiburg

Bild 3 von 6. Liste 4: Mitte-Links. Vincent Pfister, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Pierre-Olivier Nobs, Isabelle Truong, Gérald Collaud (v.l.n.r.). Bildquelle: Mitte-Links Freiburg. 3 / 6 Legende: Liste 4: Mitte-Links Vincent Pfister, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Pierre-Olivier Nobs, Isabelle Truong, Gérald Collaud (v.l.n.r.) Mitte-Links Freiburg

Bild 4 von 6. Liste 6: Grünliberale. Ana Fontes Martins, Mathias Rossi, Caroline Revaz, Fabienne Etter, Leonardo Gomez Mariaca (v.l.n.r.). Bildquelle: Keystone. 4 / 6 Legende: Liste 6: Grünliberale Ana Fontes Martins, Mathias Rossi, Caroline Revaz, Fabienne Etter, Leonardo Gomez Mariaca (v.l.n.r.) Keystone

Bild 5 von 6. Liste 7: Grüne und Junge Grüne. Margot Chauderna, Liliane Galley, Mirjam Ballmer, Valentine Mauron, Josée Cattin Kuster (v.l.n.r.). Bildquelle: Grüne Freiburg/Francesco Ragusa. 5 / 6 Legende: Liste 7: Grüne und Junge Grüne Margot Chauderna, Liliane Galley, Mirjam Ballmer, Valentine Mauron, Josée Cattin Kuster (v.l.n.r.) Grüne Freiburg/Francesco Ragusa

Bild 6 von 6. Liste 9: Partei-Klub der Künstler. Claudio Rugo kandidiert alleine auf einer Liste. Bildquelle: Künstlerpartei. 6 / 6 Legende: Liste 9: Partei-Klub der Künstler Claudio Rugo kandidiert alleine auf einer Liste. Künstlerpartei Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.