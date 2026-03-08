In Glarus Nord kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Niemand erreichte das absolute Mehr.

In allen drei Glarner Gemeinden standen am Sonntag Gesamterneuerungswahlen (Präsidium und Gemeinderat) an.

Glarus Süd

Peter Zentner (FDP) ist neuer Gemeindepräsident von Glarus Süd. Der Kandidat aus Matt erhielt 1631 Stimmen, rund 62 Prozent der gültigen Stimmen, und erreichte damit das absolute Mehr.

Zentner setzte sich gegen Stéphane Andrieux aus Sool (parteilos) und Maja Blumer aus Nidfurn (parteilos) durch.

Der bisherige Gemeindepräsident Hansruedi Forrer (SP) stellte sich nicht zur Wiederwahl. «Mr. Schwanden», der schweizweit durch die Erdrutsche in seiner Gemeinde bekannt wurde, erklärte, die Naturkatastrophe habe ihn enorm viel Kraft gekostet.

Auch der Gemeinderat wurde neu gewählt. Neu in die Exekutive gewählt wurde Marco Menzi. Die bisherigen Mitglieder wurden alle wiedergewählt.

Glarus Nord

In Glarus Nord braucht es einen zweiten Wahlgang für das Gemeindepräsidium. Weder Amtsinhaber Fritz Staub (SVP) noch Herausforderer Samuel Zingg (SP) erreichen das absolute Mehr.

Legende: In Glarus Nord kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Im Bild: Näfels. imago/Depositphotos

Staub lag knapp vor seinem Herausforderer.

Glarus

In der Gemeinde Glarus trat Gemeindepräsident Peter Aebli (FDP) sowie der gesamte Gemeinderat wieder an. Die Resultate sind noch nicht bekannt.