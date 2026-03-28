Bei vielen Veranstaltungen fehlen die Helfenden. Besonders gross ist die Lücke beim Eidgenössischen Musikfest in Biel.

Vier Tage, 550 Vereine, über 22'000 Musikerinnen und Musiker – das Eidgenössische Musikfest, das Mitte Mai in Biel BE stattfindet, ist ein Grossanlass. Um diesen zu stemmen, braucht es bis zu 2400 Helfende: in Gastronomie, Sicherheit, Auf- und Abbau von Zelten und Bühnen. Noch fehlt rund ein Drittel.

Wir werden sicher bis zum letzten Tag Helfende suchen.

Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren, sei eine Herausforderung, sagt OK-Vizepräsident Michel Graf. «Wir werden sicher bis zum letzten Tag Helfende suchen.» Die prekäre Lage beim Eidgenössischen Musikfest hat unter anderem damit zu tun, dass der Anlass kurzfristig von Interlaken nach Biel verlegt wurde. 2024 hatte sich Interlaken als Austragungsort zurückgezogen.

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Das Organisationskomitee musste in kürzester Zeit alles neu planen – und Helfende in Biel statt in Interlaken rekrutieren. «Wir haben sehr, sehr viel auf unsere Schultern geladen», sagt Michel Graf vom OK.

Jodlerfest in Langenthal abgesagt

Doch: Auch für andere Veranstaltungen ist der Mangel an Freiwilligen ein Problem. Zum Beispiel für das kantonale Jodlerfest, das 2027 in Langenthal BE hätte stattfinden sollen. Zwei Jodlerclubs aus der Region wollten dieses aufgleisen. «Doch sie scheiterten schon daran, genügend Leute für das OK zu finden», erklärt Rolf Christen, Vorstandsmitglied für Finanzen und Vizepräsident des Bernisch-Kantonalen Jodlerverbands. Das Jodlerfest wurde deshalb abgesagt.

Legende: Ein Grossanlass wie das Eidgenössischen Musikfest (hier in Montreux 2016) braucht zahlreiche helfende Hände. Keystone/Manuel Lopez

Zum Verhängnis wurde dem geplanten Jodlerfest unter anderem das oberaargauische Schwingfest. Dieses wurde nur wenige Wochen vorher angesetzt – ebenfalls in Langenthal. Viele Leute aus der Region seien bereits für diese Veranstaltung angefragt worden, sagt Rolf Christen.

Genügend Freiwillige im Wankdorfstadion

Es gibt jedoch auch positive Beispiele wie das Bernisch-kantonale Schwingfest im Wankdorfstadion Bern im kommenden Juli. Die Vorbereitungen laufen laut OK-Präsident Jürg Marti gut: «Ob Infrastruktur und Gastronomie, alles ist bereits vorhanden, weil hier manchmal wöchentlich bis zu 30'000 Leute im Stadion sind.»

Auch die Suche nach Helfenden sei einfacher, weil der Fussballclub YB einen grossen Teil der Einsätze abdecke. Ausserdem würden Helferinnen und Helfer bezahlt. Allerdings sei der finanzielle Anreiz nicht gross. «Viel wichtiger ist die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu erreichen.»

Legende: 550 Vereine aus der ganzen Schweiz treffen am Eidgenössischen Musikfest in Biel zusammen. Keystone/LAURENT GILLIERON

Die Helfenden entlöhnen: Das könne das Eidgenössische Musikfest in Biel voraussichtlich nicht, sagt OK-Vizepräsident Michel Graf. «Wir haben klipp und klar gesagt: Geld gibt es dann, wenn wir Geld in der Kasse haben.» Aber momentan gelte: Wer sich zur Verfügung stellt, arbeitet unentgeltlich.

Immerhin: Helferinnen und Helfer erhalten T-Shirts und Pullover vom Anlass, Verpflegung und Getränke, und sie können in Biel während vier Tagen gratis öV fahren. Mit diesen Zückerchen versucht das OK, bis im Mai noch möglichst viele Freiwillige gewinnen zu können. Auch wenn die Suche voraussichtlich bis zum letzten Tag vor dem Fest dauern wird.