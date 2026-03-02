Das Programm von heute

Schluss für heute

Hitzige Debatte im Nationalrat zu fehlenden Pestizid-Grenzwerten

Schuldenschnitt für hoch Verschuldete bewilligt

Nationalrat will Schienengüterverkehr auch nach 2030 fördern

Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an

Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen

Erklärung «Achtung der UNO-Charta» wird debattiert

Hat der Bundesrat bei den PFAS in Fischen noch den Überblick?