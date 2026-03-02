Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht

Das Programm von heute

Auch der Nationalrat geht in den Feierabend

Neutralitätsinitiative: Nationalrat lehnt Gegenvorschlag ab

Parlament für spätere Entlassung bei lebenslangen Haftstrafen

Nationalrat für indirekten Gegenentwurf zur Stopfleberinitiative

Nationalrat debattiert über Stopfleber-Importverbot

Mittagspause

Nationalrat knapp für Spitalnotfall-Gebühr