 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Frühjahrssession 2026 Das diskutiert das Parlament heute

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Parlament nimmt SRG bei Auftragsvergaben in die Pflicht
  • Das Programm von heute
  • Auch der Nationalrat geht in den Feierabend
  • Neutralitätsinitiative: Nationalrat lehnt Gegenvorschlag ab
  • Parlament für spätere Entlassung bei lebenslangen Haftstrafen
  • Nationalrat für indirekten Gegenentwurf zur Stopfleberinitiative
  • Nationalrat debattiert über Stopfleber-Importverbot
  • Mittagspause
  • Nationalrat knapp für Spitalnotfall-Gebühr
  • Ständerat strafft Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)