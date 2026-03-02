- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Dritte Sessionswoche: Das waren die wichtigsten Entscheide
- Nationalrat geht in den Feierabend
- Nationalrat will digitalen Führerschein in die Gänge bringen
- Nationalrat will leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erhöhen
- Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr
- Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms
- Nationalrat diskutiert weiter über Hilfen für Stromunternehmen
- Nationalrat in der Mittagspause
- Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag definitiv vom Tisch
- Kurzeinschätzung zum Stand der Finanzierung der 13. AHV-Rente
Quellen: SRF, Agenturen