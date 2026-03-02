- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Schluss für heute
- Hitzige Debatte im Nationalrat zu fehlenden Pestizid-Grenzwerten
- Schuldenschnitt für hoch Verschuldete bewilligt
- Nationalrat will Schienengüterverkehr auch nach 2030 fördern
- Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an
- Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen
- Erklärung «Achtung der UNO-Charta» wird debattiert
- Hat der Bundesrat bei den PFAS in Fischen noch den Überblick?
- Miriam Locher tritt Nachfolge von Eric Nussbaumer an
- Start in die dritte Woche – das wird heute debattiert
Quellen: SRF, Agenturen