Ständerat strafft Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative

50 Franken Spitalnotfall-Gebühr stehen zur Diskussion

Wohnungsknappheit und hohe Mieten: lange Reden, wenig Beschlüsse

Ständerat fordert Massnahmen gegen parallele Rechtssysteme

Ständerat lehnt Verschärfungen im Asylbereich ab

Richterstellen neu besetzt

Das Programm von heute

Schluss für heute

Nationalrat will ärztlichen Gefälligkeitszeugnissen an den Kragen