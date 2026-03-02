Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an

Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen

Erklärung «Achtung der UNO-Charta» wird debattiert

Hat der Bundesrat bei den PFAS in Fischen noch den Überblick?

Miriam Locher tritt Nachfolge von Eric Nussbaumer an

Start in die dritte Woche – das wird heute debattiert

Die zweite Sessionswoche in der Übersicht

Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative noch nicht vom Tisch

Revision des Heilmittelgesetzes nimmt erste Hürde im Nationalrat