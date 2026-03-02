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Frühjahrssession 2026 Nationalrat verurteilt Trumps Drohungen gegen Dänemark

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Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an
  • Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen
  • Erklärung «Achtung der UNO-Charta» wird debattiert
  • Hat der Bundesrat bei den PFAS in Fischen noch den Überblick?
  • Miriam Locher tritt Nachfolge von Eric Nussbaumer an
  • Start in die dritte Woche – das wird heute debattiert
  • Die zweite Sessionswoche in der Übersicht
  • Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative noch nicht vom Tisch
  • Revision des Heilmittelgesetzes nimmt erste Hürde im Nationalrat
  • Vollständiges Banken-Boni-Verbot ist vom Tisch

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 11.3.2026, 19:30 Uhr

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