- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Schluss für heute
- Nationalrat will ärztlichen Gefälligkeitszeugnissen an den Kragen
- Nationalrat will weiter keinen Neutralitätsartikel in Verfassung
- Ständerat genehmigt Freihandelsabkommen mit Malaysia
- Mehr Geld für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus
- Mindestlohn: Sozialpartner sollen Kantone übersteuern dürfen
- Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen
- Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab
- Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket
- Das Programm von heute
Quellen: SRF, Agenturen