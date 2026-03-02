Schluss für heute

Nationalrat will ärztlichen Gefälligkeitszeugnissen an den Kragen

Nationalrat will weiter keinen Neutralitätsartikel in Verfassung

Ständerat genehmigt Freihandelsabkommen mit Malaysia

Mehr Geld für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus

Mindestlohn: Sozialpartner sollen Kantone übersteuern dürfen

Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen

Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab

Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket