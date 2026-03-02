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Frühjahrssession 2026 Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag muss in Einigungskonferenz

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Themen in diesem Liveticker

  • Auch der Nationalrat geht in den Feierabend
  • Neutralitätsinitiative: Nationalrat lehnt Gegenvorschlag ab
  • Parlament für spätere Entlassung bei lebenslangen Haftstrafen
  • Nationalrat für indirekten Gegenentwurf zur Stopfleberinitiative
  • Nationalrat debattiert über Stopfleber-Importverbot
  • Mittagspause
  • Nationalrat knapp für Spitalnotfall-Gebühr
  • Ständerat strafft Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative
  • 50 Franken Spitalnotfall-Gebühr stehen zur Diskussion
  • Wohnungsknappheit und hohe Mieten: lange Reden, wenig Beschlüsse

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

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