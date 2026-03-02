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Frühjahrssession 2026 Neutralitätsinitiative: Ständerat strafft Gegenentwurf

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Themen in diesem Liveticker

  • Mittagspause
  • Nationalrat knapp für Spitalnotfall-Gebühr
  • Ständerat strafft Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative
  • 50 Franken Spitalnotfall-Gebühr stehen zur Diskussion
  • Wohnungsknappheit und hohe Mieten: lange Reden, wenig Beschlüsse
  • Ständerat fordert Massnahmen gegen parallele Rechtssysteme
  • Ständerat lehnt Verschärfungen im Asylbereich ab
  • Richterstellen neu besetzt
  • Das Programm von heute
  • Schluss für heute

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 17.3.26, 19.30 Uhr

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