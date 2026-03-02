- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Mittagspause
- Nationalrat knapp für Spitalnotfall-Gebühr
- Ständerat strafft Gegenentwurf zur Neutralitätsinitiative
- 50 Franken Spitalnotfall-Gebühr stehen zur Diskussion
- Wohnungsknappheit und hohe Mieten: lange Reden, wenig Beschlüsse
- Ständerat fordert Massnahmen gegen parallele Rechtssysteme
- Ständerat lehnt Verschärfungen im Asylbereich ab
- Richterstellen neu besetzt
- Das Programm von heute
- Schluss für heute
Quellen: SRF, Agenturen