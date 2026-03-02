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Frühjahrssession 2026 Parlament beschliesst Sparpaket für den Bundeshaushalt

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Themen in diesem Liveticker

  • Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen
  • Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab
  • Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket
  • Das Programm von heute
  • Schluss für heute
  • Hitzige Debatte im Nationalrat zu fehlenden Pestizid-Grenzwerten
  • Schuldenschnitt für hoch Verschuldete bewilligt
  • Nationalrat will Schienengüterverkehr auch nach 2030 fördern
  • Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an
  • Parlament will Doppelnamen bei Heirat wieder ermöglichen

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 16.3.26, 18 Uhr

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