Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen

Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab

Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket

Das Programm von heute

Schluss für heute

Hitzige Debatte im Nationalrat zu fehlenden Pestizid-Grenzwerten

Schuldenschnitt für hoch Verschuldete bewilligt

Nationalrat will Schienengüterverkehr auch nach 2030 fördern

Nationalrat nimmt Erklärung «für Achtung der UNO-Charta» an