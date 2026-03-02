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Frühjahrssession 2026 Parlament will Abgabe für Transitverkehr durch die Schweiz

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Themen in diesem Liveticker

  • Parlament will eine Abgabe für den Transitverkehr
  • Nationalrat gegen Verlängerung des Stromkonzern-Rettungsschirms
  • Nationalrat diskutiert weiter über Hilfen für Stromunternehmen
  • Nationalrat in der Mittagspause
  • Neutralitätsinitiative: Gegenvorschlag definitiv vom Tisch
  • Kurzeinschätzung zum Stand der Finanzierung der 13. AHV-Rente
  • Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt umstritten
  • Applaus für letzte Wortmeldung des zurücktretenden Nussbaumer
  • Neutralitätsinitiative ohne Gegenvorschlag
  • Nationalrat sieht Aussenwirtschaftspolitik mehrheitlich positiv

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 18.3.26, 18 Uhr

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