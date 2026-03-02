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Frühjahrssession 2026 Sozialpartner sollen kantonale Mindestlöhne übersteuern dürfen

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Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat will weiter keinen Neutralitätsartikel in Verfassung
  • Ständerat genehmigt Freihandelsabkommen mit Malaysia
  • Mehr Geld für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus
  • Mindestlohn: Sozialpartner sollen Kantone übersteuern dürfen
  • Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen
  • Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab
  • Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket
  • Das Programm von heute
  • Schluss für heute
  • Hitzige Debatte im Nationalrat zu fehlenden Pestizid-Grenzwerten

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 16.3.26, 18 Uhr

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