Nationalrat will weiter keinen Neutralitätsartikel in Verfassung

Ständerat genehmigt Freihandelsabkommen mit Malaysia

Mehr Geld für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus

Mindestlohn: Sozialpartner sollen Kantone übersteuern dürfen

Bundesrat muss Auswirkungen von KI auf Steuersystem untersuchen

Auch Ständerat lehnt Ernährungsinitiative ab

Räte bereinigen abgespecktes Entlastungspaket

Das Programm von heute

Schluss für heute