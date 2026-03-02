Ständerat lehnt Verschärfungen im Asylbereich ab

Richterstellen neu besetzt

Das Programm von heute

Schluss für heute

Nationalrat will ärztlichen Gefälligkeitszeugnissen an den Kragen

Nationalrat will weiter keinen Neutralitätsartikel in Verfassung

Ständerat genehmigt Freihandelsabkommen mit Malaysia

Mehr Geld für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus

Mindestlohn: Sozialpartner sollen Kantone übersteuern dürfen