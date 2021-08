Live an Bundesfeiern oder per Video: es werden die Werte der Schweiz beschworen.

Die Schweiz feiert heute am 1. August ihren Geburtstag. Dafür ziehen die Mitglieder des Bundesrates in verschiedene Teile des Landes und beschwören in ihren Reden die Werte der Schweiz. Eine Bundesrätin und zwei Bundesräte haben am Samstag bereits ihre Bundesfeier-Ansprachen gehalten oder veröffentlicht. Die übrigen Regierungsmitglieder ausser Ueli Maurer sind am Nationalfeiertag an der Reihe.

Dies sind die wichtigsten Aussagen und die Eindrücke der Magistratinnen und Magistraten:

Ich bewundere die Bemühungen unserer Bevölkerung, solche Krisen gemeinsam zu bewältigen – besonders am heutigen Tag, an dem wir aufgerufen sind, den Stolz auf unser Land zu bekräftigen.

Legende: Justizministerin Karin Keller-Sutter nahm am Sonntag an einem Bauernbrunch im luzernischen Kleinwangen teil. Keystone

Natürlich gibt es in der Schweiz unterschiedliche Lebenswelten [...]. Es ist Ausdruck der Vielfalt unseres Landes. Diese Vielfalt gehört zu unserer Geschichte. Unsere Bundesverfassung, unsere Institutionen gründen auf ihr. Wir können stolz sein auf diese Vielfalt.

Bauernbrunchs ziehen zehntausende Gäste an Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Über 200 Bauernfamilien luden dieses Jahr zum 1.-August-Brunch. Landesweit hätten wohl gegen 70'000 Besucherinnen und Besucher an einem «Buurezmorge» teilgenommen, sagte Laura Berchtold vom Schweizerischen Bauernverband (SBV) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Wegen der Pandemie-Massnahmen empfingen die Bauernfamilien aber weniger Gäste als normal.







Legende: Gesundheitsminister Alain Berset hält eine Ansprache an der Bundesfeier in Greyerz FR, in seinem Heimatkanton. Das Bild zeigt ihn 2020 an einer Bundesfeier in Monte Carasso TI. Keystone

Ja, wir sind ein Hort der Stabilität – aber nicht, weil wir ein statisches Land sind. Im Gegenteil: Weil wir seit jeher ein Land sind, das in einer dynamischen Umwelt ebenfalls dynamisch wird und gerade deshalb stabil bleibt.

Legende: Die Bundesrätinnen Viola Amherd (links) und Simonetta Sommaruga haben am 1. August das Rütli besucht. Amherd gab eine kurze Stellungnahme zum Nationalfeiertag ab. Sommaruga richtete sich bereits am Vortag mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Keystone

Ich wünsche mir, dass die junge Generation sich unter anderem weiter für die Gleichstellung von Frau und Mann engagiert, sich einbringt und die Zukunft für unsere Bevölkerung, unser Land, mitgestaltet.

Hunderte Menschen zum «Frauenrütli» versammelt Box aufklappen Box zuklappen Auf dem Rütli in Seelisberg (UR) hat die Feier zum 1. August begonnen. Mehrere hundert Personen sind am Mittag mit dem Schiff von Brunnen (SZ) aus über den Vierwaldstättersee zur Schiffstation Rütli gefahren. Die meisten von ihnen waren Frauen. Vieles ist dieses Jahr anders: Die von der Frauendachorganisation Alliance F organisierte Bundesfeier heisst «Frauenrütli», auf dem Logo des Fests prangen nicht die drei bärtigen Eidgenossen, die auf Brüderlichkeit schwören, sondern drei Frauen unterschiedlicher Hautfarbe. 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts soll an dieser Feier nicht das Bewahren von Traditionen, sondern der gesellschaftliche Wandel hin zu Gleichstellung und Mitsprache im Zentrum stehen.

Das ist die Schweiz – ein Land in dem man sich nahe sein kann, ein Land in dem vieles gut funktioniert, selbst in schwierigen Zeiten

Legende: Aussenminister Ignazio Cassis befindet sich derzeit auf diplomatischer Mission in Thailand, Laos und Vietnam. In seiner virtuellen 1.-August-Ansprache wandte er sich speziell auch an Auslandschweizerinnen und -schweizer. Twitter/ Ignazio Cassis