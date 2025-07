Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Worum geht es? Brian Keller beschäftigte einmal mehr die Justiz. Dieses Mal jedoch als mutmassliches Opfer. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen zwei seiner Aufseher im Gefängnis Pöschwies Anklage erhoben. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch und Körperverletzung. Die zwei beschuldigten Gefängnisaufseher sollen Brian Keller geschlagen haben. Darum mussten sie sich vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten.

Wie lautet das Urteil? Beide Aufseher wurden frei gesprochen.

Was wurde den beiden Aufsehern konkret vorgeworfen? Es geht um einen Vorfall von 2019. Am Morgen des 9. Aprils wollen sechs Aufseher Brian Keller zu einem Hofspaziergang abholen. Die Aufseher sind mit Helm und Schutzschild ausgerüstet, da es immer wieder zu Vorfällen zwischen den Aufsehern und dem Häftling gekommen war. An besagtem Morgen eskaliert die Situation. Nachdem Brian Keller Richtung Aufseher gespuckt und gegen den Schutzschild geschlagen hatte, drückten diese ihn zu Boden, es kommt zu Schlägen. Videoaufnahmen beweisen dies. Brian Keller wird verletzt: Das zeigen dokumentierte Blutergüsse, Quetschwunden und blaue Flecken.

Legende: Brian Keller bei seiner Entlassung im November 2023. Am 6. Juni 2025 wurde er erneut zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt: Er soll laut Anklage den Influencer «Skorp» zusammengeschlagen haben. KEYSTONE/Michael Buholzer (Archivbild)

Wie haben die beiden Gefängnisaufseher auf die Vorwürfe reagiert? Die beiden Angeklagten wiesen die Vorwürfe zurück und sagten vor Gericht, ihnen sei nichts anderes übrig geblieben – zur Sicherheit von Brian Keller und zu ihrer eigenen Sicherheit. Genau diese Frage klärte das Gericht: Sind die beiden Aufseher Brian Keller übertrieben hart angegangen oder blieb ihnen nichts anderes übrig?

Wie hat der Anwalt von Brian Keller argumentiert? Der Anwalt sagte, es sei klar zu Schlägen gegen Brian Keller gekommen. Zum Zeitpunkt der Schläge sei aber von Keller keine Gefahr mehr ausgegangen, so der Anwalt. Keller sei geschlagen worden, als er am Boden lag. Die Schläge seien nicht zum eigenen Schutz der Aufseher geschehen, sondern die Aufseher hätten ihm einen Denkzettel verpassen wollen, so der Vorwurf. Laut Anwalt hätten die Aufseher Brian Keller erziehen und ihre Macht demonstrieren wollen. Damit hätten sie ihr Amt missbraucht, die Schläge seien unverhältnismässig gewesen.