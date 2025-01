Der Flughafen Zürich musste seit Samstagabend wegen Eisregen insgesamt über 50 Abflüge streichen.

In Bern konnten die Tram am Morgen nicht fahren. Diese Störung ist zwischenzeitlich behoben worden.

Auf dem Schienennetz der SBB kam es zu keinen wetterbedingten Behinderungen.

Schneefall und gefrierender Regen haben am Samstagabend den Luftverkehr am Flughafen Zürich stark behindert. Die Probleme wirkten sich bis Sonntagvormittag aus. Insgesamt wurden über 50 Flüge annulliert. Am Samstagabend ab etwa 18.30 Uhr seien 40 Flüge annulliert worden, erklärte die Betriebsleitzentrale des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Schweiz eiskalt

1 / 6 Bild 1 von 6 Legende: Die Stadt Zürich in sanftem Weiss. SRF/Beat Kälin

2 / 6 Bild 2 von 6 Legende: Der Eisregen verwandelt die Stadt in eine grosse Fussgängerzone. SRF/Beat Kälin

3 / 6 Bild 3 von 6 Legende: Der Eisregen führt zum Ausfall der Busse in Zürich. SRF/Beat Kälin

4 / 6 Bild 4 von 6 Legende: Dichtes Schneetreiben herrschte auch in Neunforn im Thurgau. SRF/Beat Kälin

5 / 6 Bild 5 von 6 Legende: Die A1 bei Kemptthal wird geräumt. SRf/Beat Kälin

6 / 6 Bild 6 von 6 Legende: Schnee und Matsch auf der A1 bei Kemptthal. SRF/Beat Kälin

Am Sonntag seien dann nochmals über ein Dutzend Annullationen dazugekommen. Während am Samstag das Wetter Schwierigkeiten bereitet habe, habe es sich am Sonntag um «Folgekonsequenzen» gehandelt. So fehlten etwa einzelne Flugzeugcrews, da sie wetterbedingt an anderen Flughäfen feststeckten.

Unfälle im Kanton Aargau Box aufklappen Box zuklappen Auf den Strassen im Kanton Aargau haben sich am Samstagabend knapp 20 Unfälle wegen Glatteis ereignet. Tiefe Temperaturen und Niederschläge hatten viele Strassenabschnitte vereisen lassen. Verletzt wurde niemand. Zu Unfällen kam es auch auf den Autobahnen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Montierte Sommerreifen hätten zu den Unfällen beigetragen. Auch auf gut gereinigten und gesalzenen Strassen könnten sich jederzeit eisige Flächen bilden, hiess es. Zu blockierten Strassen führten im Aargau zudem ein paar umgestürzte Bäume.

Gefrierender Regen stellt laut der Betriebsleitzentrale für den Luftverkehr ein erhebliches Problem dar. Das Wasser gefriert auch auf den Tragflächen der Linienjets. Am Flughafen Zürich sorge das Eiswasser ein bis zwei Mal im Jahr für Probleme, hiess es weiter.

Vergleichsweise ruhig war es trotz Glatteis auf den Strassen im Kanton Zürich, wie die dortige Kantonspolizei auf Anfrage erklärte. Es ereigneten sich zwar 15 Verkehrsunfälle. Das sei aber für eine Samstagnacht «eher wenig».

Gefrierender Regen stoppt die Trams in Bern

Auch in Bern machte die Kälte den Verkehrsbetrieben zu schaffen: Gefrierender Regen hat am Sonntagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen im Tram- und Busbetrieb geführt. Der Grund dafür waren vereiste Fahrleitungen. Im Tramverkehr der Linien 6, 7, 8 und 9 kam es am Sonntagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen, wie die Verkehrsbetriebe Bernmobil auf ihrer Website mitteilten. Die Störung ist zwischenzeitlich behoben worden.

Auf der Bahnstrecke zwischen Solothurn und Langenthal BE kam es am Sonntagmorgen zu Einschränkungen wegen «eines Naturereignisses», wie das Verkehrsunternehmen Aare Seeland mobil auf seiner Website mitteilte. Diese Störung konnte ebenfalls behoben werden.