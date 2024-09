Per E-Mail teilen

Im Zentrum dieser Geschichte stehen der Generalplaner Jürg Zesiger und der Architekt Michel Badertscher. Sie haben verschiedene Bauprojekte verteilt in der Schweiz erstellt. Haben Häuser versprochen, die dann nicht fertig gebaut worden sind. Ende August wurden diese Fälle publik.

Weitere Recherchen von SRF Investigativ und dem «Regionaljournal Basel» zeigen nun: Auch bei einem Projekt in Zwingen BL gibt es Betroffene, auch dort hat Architekt Badertscher ein Bauprojekt geplant: Sechs Häuser, die Makler Zesiger hätte verkaufen sollen. Aber: Die Häuser stehen bis heute nicht und die Bauherren warten teilweise noch heute darauf, ihr investiertes Geld zurückzubekommen.

Betroffen ist das Ehepaar Barth. 2019 hatten die Barths im Internet ein Inserat entdeckt. Inseriert hatte eine Firma mit dem Namen Beton-Elementbau Aarberg GmbH, Kontaktperson: Jürg Zesiger.

Legende: Hier in Zwingen BL sollten die Häuser gebaut werden: bis heute haben die Bauarbeiten noch nicht begonnen. SRF/Hanna Girard

«Der Preis war verlockend, er ist uns bei der Anzahlung auch ziemlich entgegengekommen», sagt Frau Barth, die nicht mit vollem Namen auftreten will.

Sie war anfangs skeptisch, aber der Preis sei zu verlockend gewesen: ein Grundstück mit einem Fünfeinhalb-Zimmer-Haus für 720’000 Franken.

Legende: Frustriert und wütend: Thomas Barth, der vom eigene Haus in Zwingen geträumt hatte. SRF/Hanna Girard

Die Anzahlung für die Reservation von 30’000 Franken können die Barths herunterhandeln auf 10'000 Franken. Makler Jürg Zesiger sei freundlich, unkompliziert und professionell aufgetreten, so das Ehepaar Barth.

Dann kommt es zu Verzögerungen: Laut Zesiger hätten Nachbarn eine Einsprache gemacht, was die Gemeinde auch bestätigt. In der Folge werden die Barths vertröstet und erhalten dann plötzlich einen Kaufvertrag, auf dem das Grundstück nur noch halb so gross ist, wie abgemacht.

Daraufhin fordern die Barths ihre Anzahlung zurück. Zesiger gibt vor Gericht an, dass er das Geld nicht zurückzahlen könne, weil er bereits Arbeiten im Wert von über 20'000 Franken in Auftrag gegeben habe. Per Gerichtsentscheid erhalten Barths ihr Geld zurück.

Strafverfahren läuft

Auch die Familie Yilmaz hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch sie haben ein Haus bestellt, eine Anzahlung in der Höhe von 30'000 Franken geleistet und warten bis heute auf das Geld. Grund ist der Konkurs der Firma Betonelement Bau Aarberg GmbH.

Legende: So sollte das Haus in Zwingen aussehen. Bild aus der Bau-Dokumentation. Projekt-Dokumenation

Die Familie Yilmaz, die eigentlich anders heisst, hat unterdessen einen Strafantrag gegen Jörg Zesiger gemacht und hofft, auf diesem Weg ihre 30'000 Franken zurückzubekommen. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft gibt auf Anfrage von SRF keine Auskunft darüber, ob sie ein Strafverfahren gegen Zesiger eröffnet hat.

Legende: Frau Barth mit der Baudokumentation SRF/Hanna Girard

Und was sagen Michel Badertscher und Jürg Zesiger zu den Vorwürfen? Badertscher nimmt schriftlich Stellung: Grund für die Bauverzögerung sei eine Einsprache eines Nachbars gewesen. Dies habe den ganzen Prozess verzögert. Für das verlorene Geld der Familien trage er keine Verantwortung, denn dies sei die Aufgabe des Maklers gewesen.

Zesiger lässt über seinen Anwalt schriftlich mitteilen, dass er keine Stellung nehme. Allenfalls würde er die Fragen zu einem späteren Zeitpunkt beantworten.

Man sollte solchen Machenschaft eigentlich den Riegel schieben.

Derweil sind neue Inserate aufgeschaltet, mit den gleichen Häusern und dem gleichen Bauland. Thomas Barth ist frustriert: «Ich habe schon eine gewisse Wut. Man sollte solchen Machenschaft eigentlich den Riegel schieben.»

Barths sind nicht alleine: Auch Familien in den Kantonen Bern oder Luzern haben bei Bauprojekten Geld verloren, in die Zesiger und Badertscher involviert waren. Strafverfahren laufen, es gilt die Unschuldsvermutung.