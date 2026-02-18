Die Wasserversorgung in Stettfurt TG hat am Dienstag eine Verschmutzung des Trinkwassers festgestellt.

Bis auf Widerruf darf die Bevölkerung kein Trinkwasser aus den Leitungen beziehen, teilt die Gemeinde auf ihrer Website mit.

«20 Minuten» berichtet, dass bereits 52 Kinder krank geworden seien. Diese Information wurde gegenüber SRF zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Die Gemeinde Stettfurt verteilt Trinkwasserflaschen an die Bevölkerung. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner leiden an Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen und Übelkeit.

Legende: Am heutigen Mittwoch kann zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr sowie zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr Wasser beim Tscharnerhaus in Stettfurt TG bezogen werden. Keystone / FELIX KÄSTLE

Das Leitungswasser kann gemäss Flugblatt weiterhin fürs Duschen, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Die Geschirrspülmaschine soll auf mindestens 80 Grad Celsius eingestellt werden.

Die Behörden bemerkten die Verunreinigung, nachdem Meldungen über eine Trübung des Wassers eingegangen waren. Das kantonale Laboratorium Thurgau untersucht die Proben.

(Noch) keine genaue Prognose

Die Gemeinde erhofft sich durch die Proben Hinweise auf die Ursache. Parallel laufen weitere Abklärungen, um die Quelle der Verschmutzung zu ermitteln.

