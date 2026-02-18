Die Wasserversorgung in Stettfurt TG hat eine Verschmutzung des Trinkwassers festgestellt und ein Bezugsverbot ausgesprochen.

Nach eingehenden Untersuchungen sind die Einschränkungen nun für Teile des Ortes aufgehoben.

Für weite Teile des Dorfes gilt das Bezugsverbot weiterhin. Abgekocht könne das Wasser aber konsumiert werden.

Die Gemeinde Stettfurt im Thurgau musste ein Bezugsverbot für Trinkwasser aussprechen. Grund dafür war eine Verunreinigung. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner leiden an Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen und Übelkeit, darunter auch Kinder.

Massnahmen teilweise gelockert

In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Laboratorium und Fachspezialisten hat die Gemeinde Wasserproben analysiert. Aufgrund der Resultate könne das Bezugsverbot von Leitungswasser für die Hochzone der Wasserversorgung aufgehoben werden, teilt die Gemeinde mit. Bevor man das Wasser erstmals konsumiere, müsse man zuerst das Hausnetz spülen.

Legende: Für die Hochzone (braun eingefärbt) sind die Einschränkungen aufgehoben. Für die Dorfzone (braun eingefärbt) bleiben sie bestehen. Gemeindeverwaltung Stettfurt

Für grosse Teile des Dorfes bleiben die Einschränkungen bestehen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Das Wasser darf nach wie vor nicht direkt ab dem Wassernetz konsumiert werden. Abgekocht könne man das Wasser aber konsumieren, schreibt die Gemeinde. Das Aufkochen tötet die allfälligen Krankheitserreger.

«Es ist eine Umgewöhnung»

So fasst ein betroffener Bewohner die aktuelle Lage gegenüber SRF zusammen. Die Unsicherheit war zu Beginn gross: «Zuerst sind wir bei unserer Tochter von einer Lebensmittelvergiftung ausgegangen», erklärt er. Erst später wurde klar, dass die Ursache im Leitungswasser lag. In einer solchen Situation merke man erst, wie gut es einem sonst geht, sagt der Vater weiter.

Legende: Am 19. Februar 2026 kann im Tscharnerhaus zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr Wasser bezogen werden. SRF / Reto Hanimann

Eine andere Anwohnerin beschreibt den Alltag ohne Trinkwasser als kompliziert. Sie sagt: «Es ist umständlich, die Zahnbürste mit Mineralwasser zu putzen.» Sie vermutet die Ursache für die Trinkwasserverunreinigung in der Natur: «Es hat viel geregnet in den letzten Tagen; vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.»

Das Leitungswasser kann gemäss Flugblatt weiterhin fürs Duschen, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Die Geschirrspülmaschine soll allerdings auf mindestens 80 Grad Celsius eingestellt werden.

Zwei Frauen aus Stettfurt nutzen ein «Wägeli», um sich den Transport der Wasserflaschen zu erleichtern.

Eine andere Frau trägt ein Sechserpack Mineralwasser nach Hause.

Eine Familie auf dem Heimweg bei Schneeregen und mit Wassernachschub.

Die Behörden bemerkten die Verunreinigung, nachdem Meldungen über eine Trübung des Wassers eingegangen waren. Das kantonale Laboratorium Thurgau untersucht die Proben.

Ursache weiter unbekannt

Wie lange die Einschränkungen andauern, kann nach wie vor nicht gesagt werden, da die Gemeinde Ergebnisse weiterer Proben abwarten muss. Die Gemeinde erhofft sich durch die Proben Hinweise auf die Ursache. Parallel laufen weitere Abklärungen, um die Quelle der Verschmutzung zu ermitteln. Wie die Gemeinde am Mittwochnachmittag mitteilte, hätten erste Proben Kolibakterien nachgewiesen.

Legende: Stettfurter Gemeindepräsident Markus Bürgi: «Betroffen sind nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.» SRF / Reto Hanimann

Um die Bevölkerung zu unterstützen, hat die Gemeinde eine zentrale Hotline eingerichtet. Bei gesundheitlichen Fragen würden sie an medizinisches Fachpersonal, Ärzte oder Apothekerinnen verweisen.