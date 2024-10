Reichsbürgerinnen und Reichsbürger lehnen den Rechtsstaat ab. Sie wehren sich gegen dessen Strukturen. So zahlen sie beispielsweise keine Steuern oder Bussen und schikanieren die Behörden. Häufig werden Mitglieder dieser Bewegung auch als Staatsverweigerer bezeichnet. In Österreich und Deutschland ist diese Bewegung um einiges stärker ausgeprägt als in der Schweiz. Der Bundesrat gibt in einer Stellungnahme Ende 2023 an, dass die Szene der Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in der Schweiz seit der Corona-Pandemie präsenter und sichtbarer geworden sei.