Wichtige Gründe für das Nein in Basel-Stadt zur Fusion der Kantonsspitäler waren 2019 linke Sorgen um Arbeitsbedingungen und Misstrauen wegen der Spital-Aktiengesellschaft mit ungleichen Anteilen: Der Stadtkanton hätte mehr Geld einschiessen sollen.

Nur fünf Jahre davor hatte Baselland erste Schritte für eine allfällige Wiedervereinigung der beiden seit 1833 getrennten Kantone an der Urne deutlich abgelehnt. Basel-Stadt hatte diese Vorlage angenommen. Diese politische Ohrfeige wirkt nach.

Spitalliste beider Basel

Angenommen wurde hingegen 2019 in beiden Basel eine koordinierte Gesundheitsplanung in Form einer gemeinsamen Spitalliste. Seitdem teilen sich die beiden Kantone kassenzulässige Behandlungsbereiche – was Überkapazitäten vermeiden soll.

Wie gut dies die Kosten dämpft, ist noch unklar. Der baselstädtische Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger verweist auf Indizien: «Wir sehen, dass die stationären Spitalbehandlungen sich moderater entwickeln als die ambulanten, die wir nicht planen.»