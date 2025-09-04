Das Gesundheitsempfinden der Schweizer Bevölkerung hat sich in den letzten fünf Jahren verschlechtert.

Elf Prozent der Schweizerinnen und Schweizer fühlt sich sehr gesund.

Dies ist eine Halbierung zu den Werten von 2020.

Der Negativtrend ist bei jungen Erwachsenen am ausgeprägtesten.

Neben der Verschlechterung des Gesundheitsempfindens bei der erwerbstätigen Bevölkerung wächst in der Schweiz der Anteil an älteren und damit häufiger gesundheitlich beeinträchtigter Menschen aufgrund des demografischen Wandels.

In der Momentaufnahme von Mitte Jahr ist der Anteil jener mit gesundheitlichen Einschränkungen leicht gestiegen. 38 Prozent der Befragten fühlten sich laut der Studie entweder krank oder nicht vollständig gesund, ein Höchststand seit 2020.

Erschöpfung und Müdigkeit

Im Gegensatz zu dieser Momentaufnahme stabil geblieben ist der Anteil jener, die sich im vorangegangenen Jahr oft angeschlagen fühlten. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten gab an, effektiv krank gewesen zu sein – ein ähnlicher Wert wie in den zwei Vorjahren. Auch die durchschnittliche Anzahl Krankheitstage pro Person sei bei jährlich 4,6 Tagen unverändert geblieben.

Mit 69 Prozent mit Abstand die meisten Betroffenen hatten im vorangegangenen Jahr mit Erschöpfung und Müdigkeit zu kämpfen, wie es in der Studie hiess. 49 Prozent klagten über Schmerzen, 41 Prozent über Stress.

Regelmässige Schlafprobleme

Den Schlaf hat Sotomo dieses Jahr zum ersten Mal genauer unter die Lupe genommen. Dabei hat das Forschungsinstitut herausgefunden, dass laut der Erhebung nur ein Fünftel der Bevölkerung im vergangenen Jahr keine regelmässigen Schlafprobleme hatte.

Auch in dieser Hinsicht waren junge Menschen besonders betroffen. Fast die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen gab an, nicht erholt aufzuwachen. Bei den über 65-Jährigen waren es 17 Prozent.

Sotomo führte die Studie im Auftrag der Krankenkasse CSS durch und erhob die Daten zwischen dem 4. und dem 25. Juni. Das Forschungsinstitut verwendete die Angaben von rund 2800 Personen aus der Deutschschweiz sowie der italienisch- und französischsprachigen Schweiz.