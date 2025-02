Dass Frauen nach einer sicheren Möglichkeit suchen nach Hause zu kommen, ist kein neues Phänomen. In verschiedenen Schweizer Städten gab es in der Vergangenheit zum Beispiel Versuche mit sogenannten «Frauentaxi». Frauen fahren für Frauen.

In Bern existierte das Frauentaxi fast sechs Jahre lang, von 1989 bis 1995. In Wil bei St. Gallen war von 2019 bis 2022 ein Frauentaxi in Betrieb.

Eingestellt wurden die Fahrdienste vor allem deshalb, weil es nicht gelang, genügend Taxifahrerinnen zu finden. Taxifahren ist auch heute noch vor allem ein Männerberuf.