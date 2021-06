Biden gab darauf laut zurück: «Ich bin nicht zuversichtlich, dass er sein Verhalten ändern wird. Was zur Hölle? Wann habe ich gesagt, ich sei zuversichtlich?» Putin würde sein Verhalten ändern, wenn er im Rest der Welt sein Ansehen verlieren würde, erläuterte Biden. Die Reporterin äusserte nochmals ihre Zweifel daran, worauf Biden entgegnete: «Wenn Sie das nicht verstehen, sind Sie in der falschen Branche.»

Die Pressekonferenz von Joe Biden war eigentlich schon abgeschlossen, als der US-Präsident sichtlich verärgert auf den Frageruf einer CNN-Journalistin reagierte. Kaitlan Collins wollte von Biden wissen, wie er so zuversichtlich sein könne, dass Putin «sein Verhalten ändern würde» unter Anbetracht, dass er die Menschenrechte von Alexej Nawalny und anderen Aktivisten so mit Füssen trete. Ausserdem übernehme Putin auch keine Verantwortung für die Cyberangriffe, argumentierte die Journalistin.

Er gehe davon aus, dass der Gipfel zwischen Putin und Biden selber als «positiver Moment in der internationalen Politik» in die Geschichte eingehen werde, sagte Goetschel. Zwar nicht als Durchbruch, aber durchaus als konstruktiver Rahmen.

Der reibungslose Ablauf des USA-Russland-Gipfels in Genf sei für die Schweiz ein grosser Erfolg. Das sagte der Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung, Laurent Goetschel, am Mittwochabend nach dem Treffen. Auch dass es keine technischen Probleme oder sicherheitstechnischen Probleme gab, sei positiv zu werten.

20:36

Biden betritt Air Force One für Abreise

Der US-Präsident hat sich bereits in die Air Force One begeben. Es ist ein kurzer Abschied. Am oberen Ende der Treppe zum Flugzeug richtet sich Joe Biden kurz in Richtung der Medienleute und winkt. Wenig später schliesst die Passagiertüre und die mobile Treppe wird weggefahren. Bidens Air Force One hob um 20:42 Uhr vom Flughafen Cointrin ab. Er reist zurück nach Washington. Putin hatte seine Rückreise bereits früher am Abend angetreten.